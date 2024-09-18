Сергій Шапран став повноправним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс Лтд»: що відомо

Засновник інвестиційного холдингу Alumeta Group, власник Броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран викупив частку Михайла Пишного і став одноосібним власником ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», що видобуває пісок у Київській обл., повідомляють в Національній асоціації добувної промисловості.

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За даними НАДПУ, угоду було закрито 06.09.2024 за номінальною вартістю частки 9 587 500 грн. Також Сергій Шапран встановив контроль над компаніями ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Плент». 90% у всіх згаданих товариствах пан Шапран володіє особисто, 10% - через АТ «ЗНВКІФ «Денмарк», повідомляє сайт Nadra.info.

Сергій Шапран увійшов у ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» у квітні 2024 р. Тоді ж товариство докапіталізували з 2 175 000 до 19 175 000 грн, а у вересні — до 20 000 000 грн (YouControl).

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» засновано в 2003 р. З 2013 р. компанію очолює Сергій Васянович. Надрокористувач видобуває пісок в руслі річки Десна (родовище Спаське, дозвіл № 6391, до 2029 р.):

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