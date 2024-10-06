Дрібні неприємності можуть зіпсувати настрій Тельцям та Рибам: гороскоп на понеділок, 7 жовтня

Астрологи, які склали фінансовий прогноз на наступний тиждень, розповіли, яким буде день 7 жовтня 2024 року.

Овен

Сьогодні важливо контролювати свої слова і дії, не припуститися помилок. Навіть від однієї маленької помилки враження, які ви прагнете справити, може бути зіпсовано. Овнам краще менше говорити й більше слухати. Робота в команді буде більш ефективною та успішною, інформує Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Телець

Щоб день пройшов плідно, складіть чіткий план та дотримуйтесь його. Дрібні неприємності можуть зіпсувати вам настрій, підвищити емоційну напругу. Намагайтеся контролювати свої дії, будьте уважні, чим би ви не займалися, перевіряйте зроблену роботу.

Близнюки

Відкладіть початок нових проєктів, якщо у вас є незакінчена робота. Завершіть усі попередні справи, приділіть більше часу рутинним щоденним справам. 7 жовтня ви можете знайти відповідь на те, що турбувало вас довгий час. Прислухайтеся до інтуїції, побудьте трохи на самоті.

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Рак

Ваші починання 7 жовтня можуть мати проблеми з самого початку. Ракам треба виявити завзятість, не опускати руки, якщо щось іде не так. Думайте про кінцевий результат, підіймайте свою самооцінку, тоді все вийде. Намагайтеся не вихлюпувати своє роздратування на оточуючих.

Лев

Сумні спогади чи думки про минулі помилки можуть завадити Левам плідно працювати. Корисно поговорити з близькою людиною, поділитися своїми переживаннями. Не починайте складних справ сьогодні, займіться дрібними рутинними завданнями, вирішіть нагальні питання.

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Діва

Перша половина дня буде напруженою та емоційно складною. Можливі сварки з рідними, несподівані негаразди на роботі. Приділіть більше часу легким та добре знайомим справами. Будь-яка нова справа 7 жовтня просуватиметься у Дів складніше і повільніше, ніж звичайно.

Терези

Сьогодні не варто бути відвертими й ділитися проблемами з оточуючими. Виявіть силу волі та зберігайте спокійний та позитивний настрій. Подолавши складнощі, ви отримаєте новий досвід і повірите у свої сили. У скрутних ситуаціях звертайтеся за допомогою до близьких, вони вам не відмовлять.

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Скорпіон

Вам належить займатися складними чи нудними справами. Щоб якнайшвидше виконати завдання, попросіть допомоги у колег або друзів. По можливості відкладіть усі починання, завершіть розпочаті справи. Вечір проведіть у компанії приємних людей, сходіть у гості, повеселіться у веселій компанії.

Стрілець

Потрібно виявляти стійкість і завзятість, уникати невідомих напрямків у роботі, зосередитися на дрібних рутинних питаннях. Спілкування із колегами буде приємним, можливі сюрпризи. Хороший день для переговорів чи з'ясування стосунків: вам легко викладати свої думки.

Козоріг

День із різноспрямованими тенденціями. У Козорогів 7 жовтня підвищена емоційність, тому важливо контролювати свої слова, не псувати стосунки з близькими людьми. Гарний настрій допоможе плідно працювати: намагайтеся оптимістично дивитися на те, що відбувається.

Водолій

Ваш настрій сьогодні швидко змінюватиметься, що негативно вплине на працездатність. Потрібно тримати емоції під контролем, зберігати холоднокровність та стриманість. У складних моментах дослухайтеся до своєї інтуїції. Від негативно налаштованих людей краще триматися якомога далі.

Риби

Звертайте більше уваги на дрібниці, на невеликі події, які можуть зіпсувати вам настрій. Хороший день, щоб вирішити якесь старе та неприємне питання, яке постійно нагадує про себе і не дає спокійно працювати. У справах чи переговорах застосовуйте незвичайні методи, фантазію.

Як писали «ФАКТИ», раніше знавці східної філософії склали східний гороскоп на наступний тиждень (7 — 13 жовтня).

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