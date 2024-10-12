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Події

На Волині рятувальники позбавили дворічну дитину від… каструлі на голові (фото)

11:40 12 жовтня 2024
Рятувальне спорядження

На Волині трапилася біда з маленькою дитиною — дворічний хлопчик під час гри одягнув собі на голову каструлю, але зняти не зміг.

Батьки, які намагалися допомогти сину самотужки, нічого не змогли вдіяти, тож звернулися до рятувальників.

На місце події прибули вогнеборці з міста Рожище. Вони заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

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Із хлопчиком усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках.

«Шановні батьки, слідкуйте за розвагами своїх дітей, не залишайте їх без нагляду та пояснюйте правила безпечної поведінки», — звернулися рятувальники.

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Також нагадаємо про випадок у Львові, де 4-річний малюк проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди і прикраса застрягла у бронхах. Тоді малюка доправили до медиків батьки і у львівському «Охматдиті» провели успішну операцію з видалення чужородного предмета.

Фото facebook.com/dsnsVol/

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