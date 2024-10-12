На Волині рятувальники позбавили дворічну дитину від… каструлі на голові (фото)

На Волині трапилася біда з маленькою дитиною — дворічний хлопчик під час гри одягнув собі на голову каструлю, але зняти не зміг.

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Батьки, які намагалися допомогти сину самотужки, нічого не змогли вдіяти, тож звернулися до рятувальників.

На місце події прибули вогнеборці з міста Рожище. Вони заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

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Із хлопчиком усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках.



«Шановні батьки, слідкуйте за розвагами своїх дітей, не залишайте їх без нагляду та пояснюйте правила безпечної поведінки», — звернулися рятувальники.

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Також нагадаємо про випадок у Львові, де 4-річний малюк проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди і прикраса застрягла у бронхах. Тоді малюка доправили до медиків батьки і у львівському «Охматдиті» провели успішну операцію з видалення чужородного предмета.

Фото facebook.com/dsnsVol/

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