Несплата штрафу від ТЦК ухилянтом: як стягуватимуть майно

Після того, як Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, у чоловіків є лише три дні на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК.

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А всього до кінця 2024 року уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. Якщо повістка повертається неврученою, ухилянту може загрожувати штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У разі несплати, відкриватимуться виконавчі провадження, нагадали у Мінюсті.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

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Штраф має бути сплачений не пізніше, ніж через 15 днів від дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови — щонайбільше через 15 днів від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному законом «Про виконавче провадження».

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У разі несплати боржником штрафу, державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень.

І тут можуть під удар потрапити кошти та майно боржника:

- звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред'явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби);

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- арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника;

- стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

А якщо у боржника немає коштів та інших цінностей, тоді арешт може бути накладений на майно.

Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні «СETAM». З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Заарештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Проте, як повідомили у Мінюсті, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Примітно, що у разі якщо сума, що підлягає стягненню не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тоді стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі арешт може бути накладений на інше майно боржника. Зокрема, на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах.

Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів.

Як відомо, що після отримання повістки призовник повинен прийти до ТЦК протягом 7 днів. Серед поважних причин неявки до військкомату є: смерть близької людини; перебування на стаціонарному лікуванні; стихійне лихо.

А за ігнорування повістки, яка надійшла поштою, можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП. Розмір штрафу за це становить від 17 000 до 25 500 грн.

Також порушника можуть подати в розшук з метою затримання і доправлення до найближчого відділу ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що за словами відомого адвоката Романа Сімутіна, якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці, то ТЦК не має права заочно розглядати справу про адміністративне правопорушення і штрафувати. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) чітко визначає, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Тобто перед тим, як розглянути справу про адмінправопорушення та накласти штраф, ТЦК зобов’язаний надіслати громадянину повістку про виклик його до ТЦК для розгляду справи про адміністративне правопорушення.

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