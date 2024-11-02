Кремль точно чекає розплата: стало відомо, коли в Україні з’являться власні крилаті й балістичні ракети

Безжальні і безглузді атаки російських фашистів, під час яких військові фактично стирають з поверхні цілі мирні міста, не можуть не визивати у людей цілком справедливих запитань про те, чому світ дозволяє російським злочинцям безкарно здійснювати воєнні злочини. І в ситуації, коли ні Статут ООН, ні будь-які інші домовленності не можуть зупинити російських садистів, українці починають міркувати над тим, як посилити військовий потенціал нашої країни, який би зумів би зупинити будь-які злочинні наміри ворога.

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І, здається, відповідь на це питання знайдено: вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Йдеться про крилаті та балістичні боєприпаси, заявив директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Олексій Петров.

«Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року», — сказав він.

За словами Петрова, він вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і «результати є».

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Зазначимо, що директор «Спецтехноекспорту» вважає позитивним і той факт, що в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво, зокрема це стосується як боєприпасів радянського стандарту, так і зразка НАТО (155-мм).

«Українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони», — додав Петров.

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Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий авіаексперт Валерій Романенко розповів, які авіазасоби та засоби РЕБ з'явилися на озброєнні українських захисників з початку повномасштабної війни.

Фото defence-ua.com/

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