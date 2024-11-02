Найсексуальніша хокеїстка світу приголомшила фанатів крихітним бікіні (фото)

Колишній воротар канадського клубу Bluewater Hawks Мікайла Демайтер, яку назвали найсексуальнішою хокеїсткою світу, вразила своїх підписників (а їх у красуні в Instagram аж 3,2 мільйони) черговою гарячою фотосесією. Раніше хокеїстки знялися оголеними для календаря.

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24-річна канадка, яка завершила через травму хокейну кар'єру в 19 років і стала моделлю, потішила шанувальників пишними грудьми в бікіні, доповнивши свій ефектний образ високими підборами та окулярами.

«Приносимо шматочок раю на Землю», — підписала знімки красуня.

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«Щось прекрасне впало з неба», «Просто чудово», «Мені подобаються окуляри і все інше», «Добре послана небесами», — не приховують свого захоплення передплатники моделі.

До речі, сама Мікайла скаржиться на зайву увагу з боку оточуючих: «Голови, що обертаються всюди, куди б я не йшла. Це дещо втомлює, але комусь же потрібно це робити». Не інакше, кокетує…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня Дар'я Білодід посварила мережу дуже відвертою фотосесією.

Фото Instagram

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