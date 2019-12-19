Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Мир

Игроки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) решили успешно продолжать традицию «раздевания для фанатов» и снялись обнаженными в преддверии Нового года.

Фотографии доступны в Instagram лиги, пишет сайт телеканала 360.

В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи клубов ЖХЛ.

Они разделись, чтобы сфотографироваться для свежего календаря от ЖХЛ на 2020 год.

На фото спортсменки почти голые, их тела едва прикрывает бельё. Главным украшением стали цветочные композиции.

Представители лиги заявили, что для проекта было использовано более тысячи цветов. Главной же его целью было продемонстрировать нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок.

В то же время благородные замыслы оценили далеко не все фанаты.

Часть болельщиков традиционно похвалила спортсменок: «Где купить Календарь?», «Прекрасно!», «Очень красиво и со вкусом, девочки — молодцы!», «Супер, девчонки-красавицы», «Beautiful woman and clasy».

В то же время другие пользователи в сетях традиционно пытались «найти соломинку в чужом глазу»: «Что угодно делать, но только не играть», «Ужасно», «Зато играть не умеют», «А где обнажённость то?», Причем тут обнажение, практически просто хорошие портреты, не более".

Кто из болельщиков прав, покажут, вероятно, тиражи проданных календарей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

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