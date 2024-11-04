У олімпійського чемпіона з росії, якого дружина Усика назвала хр*ном моржовим і боягузом, народилася третя дитина (фото)

У колишнього чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі, олімпійського чемпіона Афін-2004 45-річного росіянина Олександра Повєткіна, якого дружина Усика назвала хр*ном моржовим і боягузом, народилася третя дитина.

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Про це він повідомив у соцмережах, опублікувавши фото з дружиною Євгенією та хлопчиком, якого назвали Мироном.

У квітні 2020 року Євгенія, з якою Повєткін 11 років тому одружився в Чехії, також народила сина, якого назвали В'ячеславом. У боксера, котрий завершив кар'єру три роки тому, також є дочка Аріна від першого шлюбу.

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Зазначимо, що Повєткін, який назвав Олександра Усика росіянином, розпочав професіональну кар'єру у 2005 році, і до зустрічі у рингу з Володимиром Кличком у 2013-му провів 26 переможних боїв поспіль. Але в поєдинку з українцем уродженець Курська не зміг продовжити свою серію, поступившись за очками за підсумками 12 раундів. Окрім Кличка, росіянин також програвав британцю Ентоні Джошуа (нокаутом у 7-му раунді) та Ділліану Уайту (нокаутом у 4-му).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Владислав Сіренко жорстко пройшовся Повєткіним за підтримку путіна.

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Фото із соцмереж

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