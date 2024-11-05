Дніпропетровська група «Алеф» сплатила до бюджету майже 8 млрд гривень за час повномасштабної війни, — ЗМІ

Компанії, які входять до групи «Алеф», засновану Вадимом Єрмолаєвим, відіграють значну роль у життєдіяльності і розвитку Дніпра. Так, за останні десятиліття, центральна частина Дніпра за своєю архітектурою перетворилась на сучасне європейське місто. Про це заявив адвокат Геннадій Сільванович, передають «Українські новини».

ВІДЕО ДНЯ

«У Дніпрі у Вадима Єрмолаєва було сконцентровано значну кількість активів та бізнес-проєктів, проєктів з будівництва житлової та громадської забудови, об’єктів інфраструктури, підприємств різних сфер виробництва, об’єктів благоустрою тощо», — сказав Сільванович.

За його словами, завдяки його діяльності з'явились та наразі будуються такі об'єкти, як «МОСТ-СІТІ», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма», Бізнес-Центр «Перехрестя», а також Катеринославський бульвар та бульвар Південний у тому вигляді, у якому вони зараз відповідають умовам сьогодення та зручності для суспільства.

Об'єкти у Дніпрі

РЕКЛАМА

Сільванович повідомив, що всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв був власником, згідно даних з відкритих джерел, сумарно протягом 2022−2024 років сплатили в державний та інші бюджети України 7 899 515 987 гривень, а саме:

• За 2022 рік — 3 077 925 988 грн;

• За 2023 рік — 3 294 284 099 грн;

• За січень-травень 2024 року — 1 527 305 900 грн.

РЕКЛАМА

«При цьому, станом на червень 2024 року, всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв Вадим був власником, кінцевим бенефіціаром, або на які він значною мірою опосередковано мав вплив забезпечують робочими місцями 8587 громадян, які оформлені та працюють з дотриманням норм чинного законодавства України, мають соціальні, трудові та інші гарантії, а також гідну заробітну плату. Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року понад 400 працівників, із вказаної вище загальної кількості, долучились до Збройних Сил України. За ними було забезпечено не тільки збереження їхніх робочих місць, а й постійно здійснюються заходи з додаткового фінансування та забезпечення всім необхідним, підтримки сімей і близьких осіб вказаних працівників тощо», — розповів він.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook