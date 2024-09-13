«Слуги народу» мають зняти з керівних посад голову фракції «Слуга народу» в Київраді, яка регулярно опиняється у центрі гучних скандалів, та заступника міністра освіти Андрія Вітренка за причетність до корупціїних діянь. Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза у своєму Telegram каналі.

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«Переконаний, що людина, замішана в корупційному скандалі, не може займати жодної посади: ані заступника міністра у МОН, ані в Київраді. Щобільше, вона не може представляти київську громаду. Тому депутати фракції „Слуга народу“, як прихильники європейських стандартів, мають призупинити головування Андрія Вітренка у фракції „Слуга народу“ та відкликати його зі всіх посад. До з’ясування всіх обставин у корупційному скандалі з Меморіалом загиблим воїнам. Саме так роблять у європейських країнах, коли зʼявляються не лише звинувачення, а й прямі докази», — заявив Борислав Береза.

Екснардеп повідомив, що СБУ підтвердила зв’язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками Національного військового меморіального кладовища, про що пише «Українська правда». Раніше ЗМІ писали, що у тендері майже на 2 млрд грн з будівництва Національного меморіалу був лише один учасник — консорціум будівельних компаній, який заснували за день до проведення тендеру. Він і переміг. А його засновниками є громадяни російської федерації та особи, включені в підсанкційні списки.

«Найцікавіше є те, що одним з членів Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища є депутат Київради, голова фракції „Слуга народу“ та Бюджетної комісії (!) Київради Андрій Вітренко. Той самий Вітренко, який замінив собою в обоймі ОП „слугу народу“ Влада Трубіцина, який раніше комунікував з ОП та зразу втік за кордон після отримання підозри у корупції. І от ми бачимо, що людина, яка очолює Бюджетну комісію та провладну фракцію у Київраді, замішана у корупційному скандалі! В якій європейській країні таке можливе?! Чи Вітренко не побачив всього цього після команди з ОП?» — обурюється Береза.

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Раніше депутат Київради Леонід Ємець заявляв, що через корупційний скандал із закупівлями для будівництва Меморіалу загиблих багато питань виникає до Координаційної раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Зокрема, він поставив ці запитання члену цієї Координаційної ради — голові фракції «Слуга народу» та заступнику міністра освіти Андрію Вітренку.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку історика Ярослава Грицака про закритість влади, корупцію та пошук нових лідерів.

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