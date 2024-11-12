Одній дитині не було й року… У Кривому Розі росіяни вбили маму і трьох її дітей

У Кривому Розі всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція після вчорашнього удару російських фашистів по місту.

Пізно ввечері з-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку дістали тіло жінки, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним. Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей», — написав він у соцмережі.

Вранці стало відомо, що знайдено тіла двох старших дітей.

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«У ході розбору завалів вночі і вранці стало відомо і про двох загиблих дітей. Пошуки продовжуються. Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким…», — повідомив керівник штабу оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його інформацією, вже близько восьмої ранку виявили й тіло третьої дитини. Їй не було й року.

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«Знайшли тіло третьої дитини. Хай будуть прокляті окупанти!» — зазначив він.

Місцевий ресурс «Свої» повідомив, що загинула Олена Кулик. Родина мешкала на третьому поверсі п'ятиповерхівки, понівеченої ракетою.

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Загиблим хлопчикам було 10 та 2,8 роки, дівчинці — всього 2 місяці. Живим залишився лише батько сімʼї.

В результаті удару по Кривому Рогу четверо людей загинули, постраждали 14 людей, зокрема двох дітей.

Атакували місто росіяни балістикою. Це була ракета «Іскандер-М», випущена з Криму. Удар прийшовся по щільній міській забудові, де не було жодного військового обʼєкта. Загалом через удар пошкоджені більш ніж 40 багатоповерхівок.

За інформацією Олександра Вілкула, у будинок, куди влучили росіяни, у перші два підʼїзди, ймовірно ще зможуть повернутися жильці, а от у третій та четвертий — ні. Тим, людям, які не зможуть повернутися до свого житла, після проведення перевірки, будуть виплачені кошти за міською програмою на покупку аналогічних квартир.

За останні три тижні ворог 6 разів атакував Кривий Ріг «Іскандерами». Сьогодні вночі Україна знов перебувала під атакою російських ударних дронів. Повітряна тривога лунала також і на Дніпропетровщині.

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