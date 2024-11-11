Окупанти вдарили балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі: є поранені (фото, відео)

Росіяни, які у ніч проти 11 листопада атакували Україну «шахедами» — у Миколаєві та Запоріжжі є жертви серед мирного населення — та імітували запуски криталих ракет, вдарили балістикою по Кривому Рогу.

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«Високоточні» тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", — повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Фото "Перший міський. Кривий Ріг"

Фото "Перший міський. Кривий Ріг"

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В Дніпропетровській ОВА уточнили, що у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

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«Під завалами можуть знаходитися люди. На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Фото "На часі"

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Фото "На часі"

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до шести. Серед них — двоє дітей. 10-річній дівчинці допомогу надали на місці, 11-річного хлопчика шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Раніше міська влада Кривого Рогу повідомляла, що росіяни ракетними ударами пошкодили 15 житлових будинків, 17 людей зазнали поранень.

Фото з відкритих джерел

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