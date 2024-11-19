Астрологи, які раніше назвали найуспішніші знаки Зодіаку цього тижня, склали прогноз на середу, 20 листопада 2024 року, на основі карт Таро, пише slovofraza.com .

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Трійка Мечів

Сьогодні високий ризик емоційного болю чи розчарування. Може знадобитися необхідність прийняти важке, але важливе рішення. Цей досвід також вчить вас стійкості та мудрості.

Телець — Четвірка Денаріїв

Сьогодні вам варто задуматися: чи справді всі ваші зусилля виправдані? Потрібно бути готовим бути щедрим і пам'ятати, що баланс між накопиченням і віддачею — ключ до гармонії.

Близнюки — Королева Мечів

У цей день Близнюки відчують потребу розірвати зв'язки, що обмежують їхню воду. Однак варто пам'ятати, що ізоляція може стати побічним ефектом їхнього вибору.

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Рак — Маг

Раки можуть відчути натхнення і навіть особливе інтуїтивне прозріння. День сприятливий для починань у сфері кар'єри, хобі чи особистого розвитку. Сила Раків сьогодні полягає у балансі інтелекту, емоцій та інтуїції.

Лев — П'ятірка Кубків

Леви можуть зіткнутися із ситуацією, яка може спонукати їх розлучитися з чимось значимим. Сьогодні варто постаратися не зациклюватися на негативі, а поглянути на ситуацію з іншого боку, щоб винести з неї уроки.

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Діва — Імператор

Діви сьогодні можуть посісти важливе місце у робочому колективі. Їхні харизми допоможуть завоювати довіру оточуючих людей. Їм потрібно постаратися використати свої сили не тільки для особистої вигоди, а й для загального блага.

Терези — Повішений

Терезам можливо доведеться розглядати звичні речі під іншим кутом. Щоб рухатися вперед, потрібно навчитися відпускати минуле. Потрібно прийняти тимчасові незручності як етап підготовки до нового етапу життя.

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Скорпіон — Четвірка Кубків.

Для Скорпіонів сьогодні — слушний час, щоб заглянути всередину себе і зрозуміти, що саме їх пригнічує. Іноді потрібно змінювати ставлення до того, що ви вже маєте.

Стрілець — Диявол

Сьогодні Стрільці мають шанс усвідомити свою залежність і зробити перший крок до звільнення. Потрібно подумати, які звички чи стосунки їх пригнічують, і знайти силу розірвати їх.

Козеріг — Лицар Жезлів

Козерогам потрібно постаратися знайти баланс між імпульсивністю та розумністю. Сьогоднішній день потрібно використовувати, щоб рухатися вперед, але слід уникати ризиків.

Водолій — Шістка Жезлів

Сьогоднішній день — це чудовий момент для завершення розпочатих справ та підбиття підсумків. Водоліям варто бути готовими ділитися своїми успіхами з іншими, і це принесе ще більше радості.

Риби — Трійка Кубків

Рибам варто провести час із друзями, колегами чи близькими людьми, насолоджуючись плодами спільних зусиль. Потрібно використати позитивну енергію цього дня, щоб зарядитись натхненням для майбутніх досягнень.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східної філософії склали прогноз на тиждень із 18 по 24 листопада.

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