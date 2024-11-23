Астрологи, які раніше розповіли, кому із знаків зодіаку пощастить у вихідні 23−24 листопада, склали астропрогноз на неділю, 24 листопада, пише Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Козоріг

Козорогам сьогодні варто присвятити новий день налагодженню нових зв’язків. Невдовзі у них буде можливість внести серйозні зміни в своє життя, тому треба почати підготовку.

Водолій

Водоліям сьогодні не варто брати на себе велике навантаження. Краще провести день у спокої. Ц допоможе відновити сили. Налагодити хороші стосунки з другою половинкою можна за допомогою відвертої розмови.

Риби

Рибам можливо доведеться мати справу з непередбачуваними клопотами, які не варто намагатися вирішити відразу. Сьогодні краще сконцентруватися на двох-трьох важливих справах. Також Рибам не треба соромитися просити допомоги близьких.

РЕКЛАМА

Овен

Овнам сьогодні варто підвищити свої знання, що стосуються їхньої професії. Також в цей день їхня допомога може бути потрібною комусь із близьких. Вечір варто провести розслаблено.

Телець

Тельцям не варто піддаватися на провокації. Буде корисним також перезавантаження особистих стосунків. Треба поговорити з партнером та знайти компромісне рішення.

РЕКЛАМА

Близнюки

Близнюкам варто провести день приємно та розслаблено. Щоб відновити запас енергії варто повноцінно відпочивати, зайнятися хобі. Також корисним буде проведення часу в компанії близьких друзів.

Рак

Ракам 24 листопада можливо доведеться приймати важливе рішення. Варто не поспішати з відповіддю та все добре обдумати. У спілкуванні треба використовувати почуття гумору та згладжуйте всі гострі кути.

РЕКЛАМА

Лев

У Левів сьогодні вдалий день. Сьогодні вони зможуть легко вирішити навіть складні питання. Сьогодні не варто зривати роздратування на близьких. Треба бути стриманими та тактовними.

Діва

Дівам сьогодні краще не займатися складними справами та провести день розслаблено. Його можна присвятити хобі або подивитися фільм. Також буде корисною прогулянка на свіжому повітрі.

Терези

Терезам варто приділити більше часу своїй другій половинці. Також сьогодні можна зайнятися домашніми справами, навести порядок в шафах.

Скорпіон

Скорпіонам варто сьогодні приділити час соїм партнерам або коханим людям. Також сьогодні можна записати цікаві ідеї, які спадуть на думку в цей день. Невдовзі може з’явитися можливість їх вигідно втілити в життя.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто присвятити день систематизації планів та наведення порядку в робочому графіку. Також сьогодні буде час на обдумування робочих процесів та розстановки пріоритетів у справах.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали східний гороскоп на 25 листопада — 1 грудня.

180

Читайте нас у Facebook