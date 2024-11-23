Щурам треба бути обережнішими з грошима, а у Тигрів та Драконів з'являться таємні вороги: східний гороскоп на 25 листопада — 1 грудня

Фахівці зі східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень. Вони вважають цей період часом можливостей та викликів, пише slovofraza.com.

Щур

Щурам у цей період варто бути обережними з фінансами. Також їм не слід нав'язувати свою думку оточуючим. У цей час чесність та відкритість стануть головними союзниками Щурів.

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Бик

Бикам варто братися за активні дії. Для них цей час підійде для поїздок, зустрічей та покупок. Їм важливо виявляти ініціативу, зберігати впевненість та позитивний настрій.

Тигр

Для Тигрів у цей час можлива поява прихованих недоброзичливців. Протистояти їм можна, зберігаючи холоднокровність та не піддаючись на провокації. Стриманість та вміння контролювати емоції будуть головними союзниками.

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Кролик

Кроликам на цьому тижні потрібно довіряти своїм інстинктам і продовжувати рухатися вперед. Їм слід зберігати баланс між розважливістю та обережністю та виявляти мудрість.

Дракон

У Драконів у цей період можуть з'явитися нові недоброзичливці. Це може статися через заздрість або непорозуміння. Для них важливо не відкладати справи та проявляти працьовитість. Лише активна робота допоможе їм досягти успіху.

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Змія

У Змій можуть бути конфлікти в сім'ї. Їх можна розв'язати за допомогою діалогу. Цього тижня дуже важливо визначити справжні цілі та активно їх добиватися. Зміям важливо прислухатися до інтуїції, виявляти сміливість та наполегливість.

Кінь

Коням важливо приділити увагу здоров'ю. Потрібно почати правильно харчуватися і зайнятися спортом. Також їм важливо у період уникати самокритики, зберігати мотивацію і спрямовувати енергію на творчі відносини.

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Коза

Кози в цей час можуть налагодити стосунки з близькими. Час буде сприятливим для роботи, проте важливо не перевантажувати себе. Важливо бути уважним до нових знайомств, вони можуть відкрити несподівані перспективи.

Мавпа

Мавпам важливо зрозуміти, що для них дійсно важливо, переглянувши свої цілі та завдання. Також важливо зберігати тактовність у спілкуванні та уникати непотрібних конфліктів. У цей час навіть дрібні сварки можуть перерости у серйозні конфлікти.

Півень

Для Півнів цей тиждень буде чудовим періодом, щоб впоратися з труднощами. Цей час відмінно підійде для пошуку внутрішнього балансу. Їм також слід переглянути свої пріоритети.

Собака

Собаки протягом усього тижня будуть улюбленцями удачі. Їм слід уникати ризикованих рішень. Слід скористатися цим періодом, щоб налагодити стосунки з оточуючими.

Свиня

Свиням на цьому тижні важливо зберігати спокій і стежити за своїми словами, щоб уникнути сварок. Вони відчують мотивацію та приплив енергії. Їм треба діяти рішуче та з упевненістю.

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