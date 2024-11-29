У майці-алкоголічці та з важкою барсеткою: Галкін повеселив Мережу своїм фото з «лихих 90-х»

Шоумен Максим Галкін, який днями гастролював Канадою, виклав у мережу архівне фото з «лихих 90-х», на якому він позує в коротких шортах і майці.

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«Хлопчина на відпочинку. Греція. Бездоганний смак. Тяжка шкіряна барсетка витончено підкреслює майку-алкоголічку вихідного дня, фривольні подерті шорти з ненав'язливим забарвленням грайливо контрастують із серйозними „котлами“ на руці. У кадр не потрапили сандалі, вдягнені на темні дороговартісні шкарпетки, але купівельна спроможність моделі підкреслюється престижним поліетиленовим пакетом з модним принтом», — іронізує Галкін на своїй сторінці в соцмережах.

Фото сторінки Галкіна

Фоловери зробили шоумену чимало компліментів, стверджуючи, що він з 90-х років змінився мало.

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Нагадаємо, що під час одного з інтерв'ю Максим Галкін розповів про те, як познайомився зі співачкою Аллою Пугачовою, яка згодом стала його дружиною. За його словами, він закохався, коли співачці було 52 роки, а йому — 25 років. Галкін зізнався, що любить дружину «за те, що вона така».

Сама Пугачова, на яку після від'їзду їхньої родини з росії після вторгнення в Україну ополчилися хейтери, назвала заздрісників «рабами та холопами».

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

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