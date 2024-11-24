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Шоу-бізнес

Галкін показав, як готується до повернення додому, а Пугачова трохи «дорікнула» Паулсу

19:16 24 листопада 2024
Галкін, Пугачова, Орбакайте, Ліза та Гаррі

Російський гуморист Максим Галкін продовжує публікувати у мережі фото з власного життя та життя своєї родини. При цьому артист продовжує чекати повернення додому з туру Північною Америкою.

Так, Максим опублікував фото з літака, в якому прямував на останній концерт туру в Канаді — він відбувся в Торонто. На знімку гуморист зображений у кадрі в синій сорочці і світло-сірому кардигані.

«Вітаю», — підписав він знімок.

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У відповідь Нателла Крапівіна та інші підписники побажали Максиму щасливого польоту та швидкого повернення додому.


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Також Максим розмістив коротке відео з концерту, з якого видно, що виступ Галкіна пройшов з великим успіхом.

Водночас Алла Пугачова згадала один зі своїх виступів, де на сцені була разом з латиським композитором Раймондом Паулсом.

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Звичайно, це жарт — відео опублікували на одному з фан-сайтів співачки, але всі прихильники з радістю і цікавістю переглянули його, адже пройшло вже так багато років!

А цього літа Галкін та Пугачова відвідали пісенний фестиваль у Юрмалі. Шоумен на концерті заспівав українську народну пісню «Смерека». Публіка, присутня у залі фестивалю, під час виступу Галкіна підтанцьовувала й співала разом з ним. А наприкінці глядачі високо оцінили майстерність шоумена аплодисментами, квітами й гучними оваціями.

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