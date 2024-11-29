41.36 / 41.89 43.72 / 44.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Миколаївщині поліцейські застрелили шибайголову, який напав на них із лопатою: що вирішив суд

14:26 29 листопада 2024
Феміда

Нещодавно апеляційна інстанція залишила в силі вирок суду поліцейським за знущання з жінки просто у відділу поліції в Кагарлику — 11 років ув'язнення. А на Миколаївщині завершили розгляд справи правоохоронців, які застрелили чоловіка, який кинувся на них з лопатою.

Як пишуть Новини.LIVE, суд констатував перевищення поліцейськими своїх повноважень під час виклику до селища Криве Озеро. Там місцевий мешканець, який приїхав вночі додому п'яним, побив таксиста та відібрав у нього мобільні телефони. Також чоловік почав стягувати з ліжка жінку та сина.

Постраждалі викликали поліцію, а коли правоохоронці приїхали, шибайголова накинувся й на них з лопатою. Слідство встановило, що агресивний господар будинку не зреагував на постріли в його бік, і тоді поліцейський двічі поцілив йому в груди. Колеги стрілка не стали на заваді, а навпаки, вдарили пораненого кийком і ногами й наділи кайданки. За декілька хвилин чоловік помер.

Журналісти зазначають, що під час судового засідання жоден з правоохоронців не визнав себе винним. Поліцейського, який здійснив постріл, засудили до 7 років ув'язнення, двох його колег — до п'яти років тюрми. Щодо третього правоохоронця провадження призупинили — він наразі знаходиться у війську.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на Полтавщині під слідством опинився поліцейський, який має відншення до конфлікту в одному з ресторанів міста. Після «гарячої зустрічі» у закладі на лікарняному ліжку опинився хлопець, який вступився за свою дівчину, до якої почали чіплятися нетверезі чоловіки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зростання цін на світло

Платити за електроенергію з 1 січня будемо більше, але є нюанс

дівчата спілкуються

Вчені назвали слово, яке є універсальним для всіх мов: ви будете здивовані

Максим Галкін

У майці-алкоголічці та з важкою барсеткою: Галкін повеселив Мережу своїм фото з «лихих 90-х»

Анастасія Юзьвак

«Дівчата щотижня думали, що я покину проєкт»: найзагадковіша учасниця «Холостяка» про залаштунки реаліті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту