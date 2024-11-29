На Миколаївщині поліцейські застрелили шибайголову, який напав на них із лопатою: що вирішив суд

Нещодавно апеляційна інстанція залишила в силі вирок суду поліцейським за знущання з жінки просто у відділу поліції в Кагарлику — 11 років ув'язнення. А на Миколаївщині завершили розгляд справи правоохоронців, які застрелили чоловіка, який кинувся на них з лопатою.

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Як пишуть Новини.LIVE, суд констатував перевищення поліцейськими своїх повноважень під час виклику до селища Криве Озеро. Там місцевий мешканець, який приїхав вночі додому п'яним, побив таксиста та відібрав у нього мобільні телефони. Також чоловік почав стягувати з ліжка жінку та сина.

Постраждалі викликали поліцію, а коли правоохоронці приїхали, шибайголова накинувся й на них з лопатою. Слідство встановило, що агресивний господар будинку не зреагував на постріли в його бік, і тоді поліцейський двічі поцілив йому в груди. Колеги стрілка не стали на заваді, а навпаки, вдарили пораненого кийком і ногами й наділи кайданки. За декілька хвилин чоловік помер.

Журналісти зазначають, що під час судового засідання жоден з правоохоронців не визнав себе винним. Поліцейського, який здійснив постріл, засудили до 7 років ув'язнення, двох його колег — до п'яти років тюрми. Щодо третього правоохоронця провадження призупинили — він наразі знаходиться у війську.

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Нагадаємо, що на Полтавщині під слідством опинився поліцейський, який має відншення до конфлікту в одному з ресторанів міста. Після «гарячої зустрічі» у закладі на лікарняному ліжку опинився хлопець, який вступився за свою дівчину, до якої почали чіплятися нетверезі чоловіки.

Фото Pixabay

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