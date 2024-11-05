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Події

Катування в поліції Кагарлика: апеляційний суд виніс рішення щодо гучної справи

10:02 5 листопада 2024
Суд

Навесні 2023 року Обухівський районний суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУНП в Київській області винними у катуванні, насильницькому утриманні та зґвалтуванні жінки просто у поліцейському відділку. Цей випадок, який стався чотири роки тому, викликав чималий резонанс.

Засуджені до 11 років в'язниці подали апеляцію, але, як зазначили в Офісі генпрокурора, апеляційна інстанція залишила вирок без змін.

Нагадаємо, що йдеться про події травня 2020 року, коли правоохоронці знущалися над жінкою, яка була викликана у відділок у якості свідка у справі щодо крадіжки в магазині. Постраждала — Неля Погребицька — пізніше розповідала, що виклик у поліцію був приводом заманити її у відділок. 26-річна жінка не мала відношення до крадіжки, але була знайома з чоловіком, якого підозрювали. Пізніше вона стверджувала, що поліцейський, який її викликав, раніше домагався її і погрожував зґвалтуванням.

Оперуповноважений, як з'ясували у ДБР, «одягав на постраждалу протигаз, застосовував наручники та здійснював постріли з табельної зброї над головою», а після цього кілька разів зґвалтував жінку.

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«Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання. Крім того, у січні 2020 року засуджені, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що йдеться про експоліцейських Сергія Сулиму та Миколу Кузіва. Ще троє колишніх правоохоронців, які були фігурантами кримінального провадження, мобілізувалися до лав ЗСУ. Один — на початку вторгнення, ще двоє — за кілька тижнів до оголошення вироку.

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Ексклюзивний матеріал про НП у кагарлицькому поліцейському відділку «Зґвалтування в Кагарлику: суд виніс вирок колишнім поліцейським, які знущалися над жінкою» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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