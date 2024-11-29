Коригував удари по Миколаєву з даху багатоповерхівки: СБУ викрила колишнього викладача університету (фото)

Співробітники української спецслужби, які раніше на Харківщині знешкодили агентурну групу російського гру, яка готувала схрони для ворожих ДРГ, в Миколаєві викрила колишнього працівника освітньої сфери, який допомогав росіянам завдавати ракетно-дронових ударів по обласному центру.

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Про підозру у державній зраді, вчиненій в період воєнного часу, повідомили колишньому викладачеві місцевого університету, який облаштував «точку для спостережень» на горищі багатоповерхівки, в якій він живе, повідомляють в СБУ.

Чоловік встановив на даху приховану відеокамеру, аби виявляти місця розташування ППО та направляти ворожі удари з повітря в обхід цих позицій. Також він намагався з'ясувати кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Силовики затимали зрадника за місцем проживання, вилучивши під час обшуків докази його співпраці з ворогом. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив через свої антиукраїнскі публікації у соцмережах. Колишнього викладача дистанційно завербували, а надалі він комунікував з окупантами через «зв'язкового» на тимчасово окупованої частини території Донеччини.

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Зловмиснику, який перебуває під вартою, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями в Житомирі правоохоронці затримали п'ятьох місцевих мешканців, які здійснили теракт біля відділку поліції — тоді поранень зазнав один поліцейський. Затримані — 46-річний рецидивіст та хлопці у віці від 15 до 20 років.

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Фото СБУ

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