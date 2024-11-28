Готували схрони для ворожих дрг: на Харківщині знешкодили групу російських диверсантів

У Харкові, який нещадно обстрілюється ворогом КАБами, досі діють агенти російської розвідки.

Цього разу співробітники спецслужби знешкодили цілу агентурну групу російського гру, яка готувала схрони для ворожих дрг.

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Сховки з грошима та бойовими гранатами вони тримали в лісопосадках на околицях міста, маючи на меті створити «запас» для інших агентів і диверсантів рф для підривної діяльності в регіоні.

Далі, діючи за інструкцією воєнної розвідки рф, зловмисники надсилали координати зроблених схованок своєму російському куратору.

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У «вільний» час агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони, обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за наданими їм координатами.

За даними слідства, до складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружина одного з них — усі мешканці Харкова.

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Фігуранти потрапили у поле зору агресора через колишнього «беркутівця», який втік до рф ще до початку повномасштабної війни і почав працювати на окупантів.

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Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентурну групу, виявивши під час обшуків мобільні телефони із доказами співпраці з російським гру, а також бойові гранати РГД-5.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

«Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна» — повідомляють у спецслужбі.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання у Харкові «кремлівського орденоносця» з УПЦ (МП), який інформував ворога про озброєння українських захисників та склад їхніх підрозділів на Харківщини.

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