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Гороскоп

Левам — «Зірка», Скорпіонам — «Місяць»: передбачення карт Таро для всіх знаків Зодіаку на суботу, 30 листопада

19:27 29 листопада 2024
Гороскоп

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які вирішать усі свої проблеми до кінця року, а карти Таро підказали, якою буде субота, 30 листопада, пише slovofraza.com.

Козеріг — Дев'ятка Кубків
Козерогів чекає день радості, задоволень та приємного спілкування. Вони, можливо, проведуть вечір з близькими або в компанії друзів. День стане джерелом натхнення та щастя.

Водолій — П'ятірка Жезлов
Водолії проведуть день в активній взаємодії з іншими. Конкуренція підштовхуватиме до зростання та нових досягнень. Вона зробить їх сильнішими.

Риби — Десятка Денаріїв
Риби відчувають радість від спілкування у родинному колі. Потрібно провести день в оточенні тих, хто дорогий вашому серцю.

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Овен — Сімка Жезлів
Овнам доведеться сьогодні наполягати на своєму. Потрібно знайти баланс між наполегливістю та гнучкістю. Не слід допускати, щоб ситуація переростала в зайву конфронтацію.

Телець — Верховна Жриця
Тельцям захочеться побути наодинці із собою, досліджувати свої внутрішні відчуття. Сьогодні можна зайнятися медитацією, читанням та роздумом про важливе.

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Близнюки — Король Денаріїв
Близнюкам вдасться вирішити багато питань, пов'язаних із фінансами. У цей день все, за що ви візьметеся, йтиме як по маслу.

Рак — Колесо Фортуни
Ракам потрібно бути уважним до дрібниць. Їхній день буде сповнений духом змін. Не варто гаяти часу, потрібно використовувати успіх для досягнення поставленої мети.

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Лев — Зірка
Леви стоять на порозі змін, які наповнять їхнє життя гармонією та натхненням. Труднощі вже відступають. Обставини будуть складатися на вашу користь.

Діва — Повішений
Дівам потрібно взяти паузу, щоб переосмислити те, що відбувається. Цей момент слід використовувати для внутрішнього зростання та нових усвідомлень.

Терези — Шістка Мечів
Терезам можливо доведеться залишити позаду те, що більше не приносить радості. Цього дня потрібно довіритися своїм відчуттям і робити кроки, навіть якщо вони здаються несміливими.

Скорпіон — Місяць
Скорпіонам необхідно бути обережними та уважними до своїх емоцій. Не треба поспішати приймати важливі рішення, доки не проясниться ситуація.

Стрілець — Ієрофант
Стрільцям важливо дотримуватись правил і ритуалів. День можна присвятити вивченню філософії, релігії, традиції та культурних цінностей.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить розбагатіти у 2025 році.

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