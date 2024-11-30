Успішна операція ГУР: розвідники уразили одразу три радіолокаційі станції росіян в Криму

Українські розвідники уразили одразу три радіолокаційі станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР).

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«29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росії», — йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, уражено: РЛС «Каста-2Е2» — 1 шт., РЛС «Подльот» — 2 шт.

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В ГУР констатують, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Крім того, 29 листопада Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас», у Ростовській області росії. Внаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, яка палає й сьогодні.

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Зазначимо, «Атлас» вже зазнавав атаки влітку 2024 року. Нафтобаза є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських військових.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, українські дрони сьогодні долетіли до Дагестану. Це понад 1000 км від України. Під атакою було місто Каспійськ.

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«Порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів зс рф. Крім того, він розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до росії», — пише Коваленко.

Зазначимо, що українські розвідники постійно полюють на дорогі комплекси і техніку російських військ. Так, раніше розвідники знищили FPV-дронами радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк». Співвідношення вартості між безпілотниками і комплексом — 1:10 тисяч. Крім того, 28 листопада розвідники знищили в Криму російський радіолокаційний комплекс «Подльот». Його вартість — 5 млн доларів.

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