Молодик у поєднанні зі «зловісною зіркою» Антарес 1 грудня: чого чекати українцям

Виходячи з положення зірок на небі, день 30 листопада можна вважати досить безпечним.

А ось завтра, 1 грудня 2024 року, слід очікувати досить незвичного явища: Молодик у Стрільці поєднається на «осі катастроф» із зіркою Антарес. Ця зірка несе в собі потужну енергію трансформації, войовничості та пристрасті, попереджає на своєму сайті астрологиня Марина Скаді.

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Молодик — це завжди момент початку, коли Місяць і Сонце утворюють аспект з'єднання, створюючи можливість для «посіву» намірів. Зірка Антарес (близько 10° Стрільця) — яку іноді називають «зловісною» або «дуже загадковою» — та Альдебаран (близько 10° Близнюків) розташовуються в опозиції та символізують два боки однієї медалі.

Молодик у Стрільці відбудеться в 10° вогняного Стрільця, у знаку вчительства, моральних принципів і традицій. Найближчого місячного циклу людство проходитиме якийсь іспит, скласти який можна тільки у разі знаходження точки балансу між конфліктом та гармонією у світовому співтоваристві.

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З одного боку, у період Молодика у Стрільці мрії знаходять крила! Ця подія відкриває унікальні можливості, пов'язані зі сферами життя, що перебувають під впливом Стрільця (сфера зарубіжжя, вища освіта, юриспруденція, релігія та філософія). Це прагненням нових горизонтів й акцент на освітні, духовні і філософські теми.

Але з іншого, активна «вісь катастроф», що протиставляє одна одній нерухомі зірки Антарес та Альдебаран, створює напружену динаміку і може принести трагічні ситуації — руйнування, удари та важкі оновлення.

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Але на тлі ретроградного Меркурія, цей молодик дотримується особливого сенсу. Молодик у Стрільці не тільки кличе до нового, а й просить переглянути старе, переосмислити минуле: розвиток незакінчених справ, обміркувати минулі помилки та підготувати ґрунт для майбутніх починань. Це час, коли наша внутрішня енергія пов'язана з натхненням шукати сенс життя та розкривати горизонти, які раніше видавались недосяжними.

Антарес та Альдебаран уособлюють боротьбу та гармонію, кризу та відновлення. Це називається «віссю катастроф» через зв'язок цих зірок з крайнощами: від перемог та досягнень до втрат та руйнувань.

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Антарес, дотримуючись цього напряму, бачачи конфлікти, вимагає від нас діяти уважно та сміливо. Разом з тим, його енергія може призвести до кризи, якщо діяти імпульсивно чи агресивно. Водночас Альдебаран вказує на шлях гармонії, чесності та стійкості рівноваги.

«Молодик у Стрільці відкриває міжнародний портал для оновлення, саморозвитку та набуття нових смислів. Нехай він стане для кожної людини часом світла, мудрості та внутрішньої свободи!» — вважає астрологиня.

Також прогноз на незвичайне явище завтра пропонує ще одна астрологиня, Анна Карпєєва.

Про те, які 5 знаків зодіаку вирішать всі свої проблеми до кінця року, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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