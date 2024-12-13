Приємні сюрпризи та нові перспективи: на які знаки зодіаку чекає удача у вихідні 14−15 грудня

Нинішнього вікенду Меркурій виходить із фази ретроградності, що позитивно позначиться на водних і земляних знаках зодіаку, на яких ця планета останнім часом впливала не найкращим чином. Втім, серед тих, кому пощастить 14 та 15 грудня, є представники й інших стихій.

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Телець

Гороскоп на 14−15 грудня для Тельців обіцяє знаку гармонію та доходи. Можливо, зусилля, раніше докладені для виконання професійних завдань, отримають заслужене визнання та принесуть гроші. Буде все гармонійно і в сім'ї. А ті Тельці, які займаються творчістю, зможуть черпати натхнення у звичайних речах. Також люди, народжені під цим знаком, можуть одержати приємні подарунки від близьких людей, пише slovofraza.com.

Лев

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Гороскоп на вихідні для Левів обіцяє знаку знайомство з цікавими людьми. Ці контакти можуть бути корисними для знака у майбутньому. Це стосується як особистого життя, так і професійної сфери. Не виключено, що хтось із старих друзів зробить Левам приємний сюрприз.

Терези

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Гороскоп на вікенд для Терезів радить знаку у вихідні дні займатися тим, що приносить задоволення. Також можливе знайомство з людиною, яка надихне представників знаку на нові звершення. Не виключено, що Терези отримають 14−15 грудня вигідну пропозицію або ж зробить вдалу покупку. Астрологи також зазначають, що в ці дні можлива зустріч або знайомство з людиною, до порад якої надалі варто буде прислухатися.

Стрілець

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Гороскоп на вихідні для Стрільців обіцяє знаку суботу та неділю, наповнені енергією. Сил знакові можуть додати зустрічі з друзями або невеликі подорожі. Не виключено, що в ці дні люди, народжені під цим знаком, випадково натраплять на можливість, яка суттєво покращить їхнє матеріальне становище.

Риби

Гороскоп на 14 та 15 грудня для Риб припускає, що знак зможе налагодити добрі стосунки з близькими людьми. Ці дні будуть вдалими для Риб як в особистому житті, так і в будь-яких починаннях. Зірки радять знаку покладатися на інтуїцію під час прийняття важливих рішень. Також знак може зустріти людину, якій судилося в майбутньому зіграти важливу роль у їхньому житті.

Нагадаємо, що Марс увійшов у період ретроградності 4 жовтня і продовжить у ньому перебувати аж до 23 лютого 2025 року. Астрологи вважають, що в цей період зірки будуть на боці чотирьох знаків зодіаку: Стрільців, Близнюків, Водоліїв та Скорпіонів.

Фото Pixabay

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