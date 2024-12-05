Ретроградний Марс входить в активну фазу: що чекає на знаки зодіаку

Якщо ретроградний Меркурій, який рухатиметься «у зворотньому напрямку» до 15 грудня, цілком прихильний до «вогненних» знаків зодіаку, а також їх «повітряних» колег, то дія ретроградного Марсу по-різному позначатиметься на цих представниках зодіакального кола.

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Входження планети у період ретроградності розпочалося 4 жовтня, а триватиме він аж до 23 лютого 2025 року, пише liza.ua.

Астрологи стверджують, що ретроградний Марс буде особливо прихильним до чотирьох знаків зодіаку: Стрільців, Близнюків, Водоліїв та Скорпіонів. В цей період у цих знаків є гарний шанс отримати допомогу та відновіти фінансову стабільність.

Для іншої четверки цей період обіцяє бути дуже інтенсивним — зірки радять Левам, Дівам, Рибам та Водоліям бути більш розсудливими та обережними, аби не наламати дров ані у особистій сфері, ані у професійній.

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А ось третій четвірці буде непереливки. На Овнів, Терезів, Раків та Козерогів очікує період, коли в житті складно буде знайти, на кого опертися. Ретроградний Марс «пройдется» і особстою сферою, і побутовою. Представники знаку можуть постійно відчувати втому та невпевненість.

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Астрологи називают певні дати в період ретроградності Марсу, коли варто звертати увагу на деякі життєві моменти.

Так, 12 грудня цього року планета протистояиме Венері, що може вилитися у числені сварки та кнфлікти.

2 січня 2025 року ретроградному Марсу протистоятиме Плутон. В цьому випадки ймовірні надмірні прояви ревнощів та бажання контролювати все і всіх.

12 січня всі знаки відчуватимуть вплив як Меркурія, так і Нептуна, що може вилитися у невпевненість в правильності ваших дій. В цей період радять не форсувати події та не робити зайві кроки.

23 січня очікується протистояня з Меркурієм — можливі непорозуміння через необдумаеі дії.

25 січня Марс в ретроградній фазі знову зустрічається з Венерою. Гарний період для романтики та особистих відносин.

А поєднання із Сатурном 9 лютого може суттєво пригнічувати процес розвитку та зрстання.

23 лютого ретроградний Марс поєднується з Меркурієм. В цей період всі знаки зодіаку зможуть зрозуміти минуле і відрефлексувати його.

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Фото Pixabay

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