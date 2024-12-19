«Маг» зробить день Тельців яскравим, а «Суд» дає Ракам можливість розпочати з чистого аркуша: Таро-прогноз на 20 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 20 грудня 2024 року. Карти обіцяють насичений емоціями та подіями день, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Місяць

Для Козерогів це день, коли ваші страхи чи сумніви можуть виявитися сильнішими за логіку. Намагайтеся не приймати важливих рішень у стані емоційної напруги.

ВОДОЛІЙ — Трійка Кубків

У Водоліїв можуть загостритися стосунки із близькими людьми. Використовуйте цей день, щоб відкрито обговорити свої почуття та знайти точки дотику.

РИБИ — Двійка Мечів

Риби переживатимуть сильне емоційне піднесення, яке може підштовхнути їх до імпульсних дій. Намагайтеся зберігати рівновагу і обмірковувати свої кроки.

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ОВЕН — Десятка Мечів

Овни можуть переживати внутрішні хвилювання. Щоб уникнути перевантаження, не потрібно намагатися контролювати все поспіль, а зосередитись на важливих речах.

ТЕЛЕЦЬ — Маг

У Тельців очікується яскравий день. Їхній успіх залежатиме від їхньої готовності діяти швидко і впевнено. Важливо зберігати баланс між ініціативністю та гнучкістю.

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БЛИЗНЮКИ — Четвірка Денаріїв

Близнюкам потрібно відкрити новий досвід, щоб вийти за рамки звичного. Важливо не боятися робити крок уперед, навіть якщо це видається ризикованим.

РАК — Суд

Раки зможуть відпустити старі образи та розпочати з чистого аркуша. День обіцяє бути насиченим, з можливістю виправити минулі помилки та зміцнити своє становище.

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ЛЕВ — Двійка Жезлів

Левам належить зробити складний вибір, який може змінити звичний спосіб життя. Цей вибір вимагатиме від вас відповідальності та чіткого розуміння своїх цілей.

ДІВА — П'ятірка Кубків

Діви можуть зіткнутися з ситуацією, яка викликає почуття втрати чи жалю. Однак важливо дивитися на речі з іншого боку та не зациклюватися на минулих помилках.

ТЕРЕЗИ — Паж Денаріїв

Терезам варто переглянути свою залежність від зовнішніх факторів, особливо в матеріальній сфері. Потрібно навчитися брати відповідальність за своє життя.

СКОРПІОН — Зірка

У Скорпіонів сьогоднішній день буде наповнений позитивною енергією, яка допоможе зруйнувати старі бар'єри та вийти на новий рівень усвідомлення.

СТРІЛЕЦЬ — Повішений

Стрільці, можливо, відчують, що не можуть рухатися вперед, і це викликає роздратування. Іноді, щоб досягти мети, потрібно переосмислити свої дії.

Як писали «ФАКТИ», астрологи склали гороскоп на 20 грудня для всіх знаків Зодіаку.

Фото: Pixabay

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