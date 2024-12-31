Ексфутболіст «Ньюкасла» помер у день свого 27-річчя (фото)

Колишній футболіст англійського «Ньюкасла» Майкл Ньюберрі раптово помер у день свого 27-річчя, повідомив у соцмережі його батько. Раніше футболіст збірної помер у 22 роки після жахливої аварії.

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«Спустошений звісткою про те, що мій прекрасний син Майкл Ньюберрі трагічно помер сьогодні у свій 27-й день народження. Спочивай з миром, синку, ти був моєю гордістю і радістю, і нам буде дуже тебе не вистачати», — написав Майкл Ньюберрі-старший у Facebook.

З 11 років Ньюберрі займався в системі «Ньюкасла», команди з його рідного міста, а 2016-го отримав Wor Jackie Trophy — нагороду найкращому молодому таланту клубу.

У 2018 році захисник вирушив в оренду до ісландського «Вікінгура», а у 2021-му став гравцем «Лінфілда», у складі якого став дворазовим чемпіоном Північної Ірландії, виграв Кубок країни та двічі Кубок ліги. В липні цього року футболіст перейшов в інший клуб з Північної Ірландії «Кліфтонвілл», за який встиг зіграти 25 матчів. На міжнародному рівні футболіст виступав за молодіжну збірну Північної Ірландії.

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Останнім клубом Майкла Ньюберрі був "Кліфтонвілл"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Ворскли» та «Чорноморця» пішов із життя у 40 років.

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Фото ФК «Ньюкасл», ФК «Кліфтонвілл»

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