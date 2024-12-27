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Спорт

Ексфутболіст «Ворскли» та «Чорноморця» пішов із життя у 40 років

9:55 27 грудня 2024
Руслан Соляник

На 41-му році пішов із життя колишній футболіст «Ворскли», «Чорноморця» та цілої низки українських команд Руслан Соляник, повідомляє Telegram-канал уболівальників полтавського клубу. Про причини та деталі смерті спортсмена інформації немає. Раніше не стало ще одного ексгравця «Ворскли» Вазгена Мінасяна.

Свою кар'єру опорний півзахисник Соляник розпочав у 2003 році в другій команді донецького «Металурга». Пізніше він пограв в Україні за «Ворсклу», «Іллічівець», «Чорноморець», СК «Полтава», «Таврію», «Інгульець», «Кремінь», «Миколаїв», «Мир» та «Титан», а в Казахстані — за «Жетису». Влітку 2016 Соляник повісив бутси на цвях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст збірної України Богдан Шершун.

Фото ФК «Ворскла»

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