42.30 / 43.00 43.65 / 44.42
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Софія Ротару передумала продавати елітну квартиру в москві: що відомо

11:42 11 січня 2025
Ротару, фото з відкритих джерел

Народна артистка України Софія Ротару передумала продавати свою трикімнатну квартиру у москві, яку раніше начебто пропонувала купити миколі баскову.

Про це рієлтор Анастасія Беніна сказала російському виданню Popcake, яке пише про шоубізнес.

За словами Беніної, українська виконавиця продовжує сплачувати за комунальні платежі за нерухомість. Столичне житло, запевнила рієлтор, досі залишається у власності артистки.

РЕКЛАМА

Також фахівець розкрила вартість російської нерухомості Ротару. Вона становить 80 млн. рублів. Її подарував співачці ексмер москви Юрій Лужков. Житло площею майже 125 кв. м знаходиться на третьому поверсі 15-поверхової будівлі 1997 року. У ньому три спальні кімнати, дві ванні, лоджія та велика кухня зі їдальнею.

У листопаді повідомлялося, що Ротару намагалася продати московську квартиру миколі баскову, але артист відмовився від угоди. Музичний продюсер Аліна Сагіна також заявляла, що Ротару зідзвонювалася з багатьма колегами з шоу-бізнесу з метою продати їм столичну нерухомість.

РЕКЛАМА

«Можливо, співачка в майбутньому повернеться до москви», — припустила Беніна. Звичайно, це припущення самої рієлторки, адже важко уявити, що українська співачка має намір жити серед публіки, яка ставиться до неї вкрай негативно.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оксана Пекун розповіла, чому Софія Михайлівна не виступає зі сцени, і чи можуть глядачі сподіватися побачити її виступи у майбутньому.

РЕКЛАМА

401

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Яскравий гаманець

Якого кольору має бути гаманець у кожного знаку Зодіаку, щоб притягувати фінанси

ТЦК зможе оформлювати «заочний штраф» ухилянтам без оформлення протоколу. Фото Pixabay

Рада спрощує боротьбу з ухилянтами: штрафи виписуватимуть по-новому

Джолі, фото https://radaronline.com/

Голлівуде, прощавай: Анджеліна Джолі має намір покинути США — стала відомою причина

Принцеса Кейт

Кейт Міддлтон пакує валізи перед розставанням з принцом Вільямом: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту