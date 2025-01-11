Софія Ротару передумала продавати елітну квартиру в москві: що відомо

Народна артистка України Софія Ротару передумала продавати свою трикімнатну квартиру у москві, яку раніше начебто пропонувала купити миколі баскову.

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Про це рієлтор Анастасія Беніна сказала російському виданню Popcake, яке пише про шоубізнес.

За словами Беніної, українська виконавиця продовжує сплачувати за комунальні платежі за нерухомість. Столичне житло, запевнила рієлтор, досі залишається у власності артистки.

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Також фахівець розкрила вартість російської нерухомості Ротару. Вона становить 80 млн. рублів. Її подарував співачці ексмер москви Юрій Лужков. Житло площею майже 125 кв. м знаходиться на третьому поверсі 15-поверхової будівлі 1997 року. У ньому три спальні кімнати, дві ванні, лоджія та велика кухня зі їдальнею.

У листопаді повідомлялося, що Ротару намагалася продати московську квартиру миколі баскову, але артист відмовився від угоди. Музичний продюсер Аліна Сагіна також заявляла, що Ротару зідзвонювалася з багатьма колегами з шоу-бізнесу з метою продати їм столичну нерухомість.

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«Можливо, співачка в майбутньому повернеться до москви», — припустила Беніна. Звичайно, це припущення самої рієлторки, адже важко уявити, що українська співачка має намір жити серед публіки, яка ставиться до неї вкрай негативно.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оксана Пекун розповіла, чому Софія Михайлівна не виступає зі сцени, і чи можуть глядачі сподіватися побачити її виступи у майбутньому.

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