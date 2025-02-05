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Спорт

У сім'ї легенди гольфу Тайгера Вудса сталося горе (фото)

16:17 5 лютого 2025
Тайгер Вудс з матір&#39;ю

Легендарний американський гольфіст 49-річний Тайгер Вудс, який заробив за кар'єру понад два мільярди доларів, повідомив про трагедію в сім'ї. У віці 81 року померла його мати Култіда.

«Зі щирим сумом хочу повідомити, що моя дорога мама, Култіда Вудс, померла сьогодні рано вранці, — написав Тайгер Вудс в Instagram, прикріпивши спільне фото. — Моя мама була силою природи, її дух був просто незаперечний. Вона швидко поралася з голкою і сміялася. Вона була моїм найбільшим шанувальником, найбільшим прихильником, без неї жодне з моїх особистих досягнень не було б можливим. Її любили багато хто, але особливо її двоє онуків, Сем та Чарлі. Дякую всім за вашу підтримку, молитви та усамітнення у цей важкий для мене та моєї родини час. Люблю тебе, мамо».

Мати Вудса була родом з Таїланду і познайомилася з його покійним батьком Ерлом, офіцером армії США, 1968 року, коли він перебував у відрядженні в азіатській країні. У грудні 1975-го у них народилася єдина дитина — майбутній мільярдер Тайгер Вудс.

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Култіда Вудс постійно відвідувала матчі за участю сина. Останній раз вона стежила за грою 15-разового чемпіона турнірів «Великого шолома» на його поєдинку TGL у Флориді 14 січня.

Додамо, що батько легендарного гольфіста помер 2006 року від раку.

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Юний Тайгер Вудс з батьками

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайгер Вудс переніс операцію після страшної ДТП.

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Фото із соцмереж

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