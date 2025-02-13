Близнюкам — «П'ятірка мечів» та стійкість, Водоліям — «Туз Жезлів» та натхнення: Таро-прогноз на 14 лютого
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 14 лютого для всіх знаків Зодіаку. Карти радять бути уважними до важливих рішень і не втрачати шансів, пише slovofraza.com.
Козеріг — Дама денаріїв
Козерогам варто приділити увагу матеріальним питанням. Це гарний день для покупок, планування бюджету та інвестицій.
Водолій — Туз жезлів
Водоліїв чекає потужний приплив натхнення. Їм треба діяти сміливо та рішуче. Важливо зберігати мотивацію протягом усього шляху.
Риби — Верховний жрець
Рибам слід задуматися про свої цінності, традиції та моральні принципи. Їм потрібно бути відкритими новим знанням і не бояться слідувати своєму шляху.
Овен — Десятка мечів
Овнам не варто триматися за минуле — завершення одного життєвого етапу завжди відчиняє двері до нового. Для них головне — не боятися змін та рухатися вперед.
Телець — Паж жезлів
Тельцям треба бути уважними до знаків долі та не вірити обіцянкам, якщо в них відчувається фальш. Важливо покладатися на власні знання та досвід.
Близнюки — П'ятірка мечів
Близнюкам потрібно остерігатися можливих конфліктів чи нечесної гри з боку оточуючих. Потрібно проявити стійкість і не вплутуватися в сумнівні авантюри.
Рак — Десятка кубків
На Раків чекають приємні зустрічі та моменти щастя. Їм потрібно насолоджуватися цим періодом та ділитися радістю з близькими.
Лев — Десятка денаріїв
На Левів чекає фінансова стабільність, успіх та гармонія у сімейних справах. Їм слід пам'ятати, що матеріальне благополуччя — не єдине джерело щастя.
Діва — Дев'ятка жезлів
Дівам потрібно залишатися пильними. Можливо, їм доведеться долати останні перешкоди, перш ніж досягти мети.
Терези — Лицар мечів
На Терезів чекає день, наповнений напругою. На них можуть чекати конфлікти, стрімкий розвиток подій та боротьба за правду. Потрібно не дозволяти емоціям взяти гору.
Скорпіон — Трійка денаріїв
Скорпіонам важливо зосередитись на своїй майстерності. Потрібно використати цей день для розвитку навичок та поглиблення знань.
Стрілець — Король кубків
Стрільців може чекати важлива розмова чи освідчення в коханні. Цей день є сприятливим для допомоги іншим.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.124
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