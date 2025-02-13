Близнюкам — «П'ятірка мечів» та стійкість, Водоліям — «Туз Жезлів» та натхнення: Таро-прогноз на 14 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 14 лютого для всіх знаків Зодіаку. Карти радять бути уважними до важливих рішень і не втрачати шансів, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Дама денаріїв

Козерогам варто приділити увагу матеріальним питанням. Це гарний день для покупок, планування бюджету та інвестицій.

Водолій — Туз жезлів

Водоліїв чекає потужний приплив натхнення. Їм треба діяти сміливо та рішуче. Важливо зберігати мотивацію протягом усього шляху.

Риби — Верховний жрець

Рибам слід задуматися про свої цінності, традиції та моральні принципи. Їм потрібно бути відкритими новим знанням і не бояться слідувати своєму шляху.

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Овен — Десятка мечів

Овнам не варто триматися за минуле — завершення одного життєвого етапу завжди відчиняє двері до нового. Для них головне — не боятися змін та рухатися вперед.

Телець — Паж жезлів

Тельцям треба бути уважними до знаків долі та не вірити обіцянкам, якщо в них відчувається фальш. Важливо покладатися на власні знання та досвід.

Близнюки — П'ятірка мечів

Близнюкам потрібно остерігатися можливих конфліктів чи нечесної гри з боку оточуючих. Потрібно проявити стійкість і не вплутуватися в сумнівні авантюри.

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Рак — Десятка кубків

На Раків чекають приємні зустрічі та моменти щастя. Їм потрібно насолоджуватися цим періодом та ділитися радістю з близькими.

Лев — Десятка денаріїв

На Левів чекає фінансова стабільність, успіх та гармонія у сімейних справах. Їм слід пам'ятати, що матеріальне благополуччя — не єдине джерело щастя.

Діва — Дев'ятка жезлів

Дівам потрібно залишатися пильними. Можливо, їм доведеться долати останні перешкоди, перш ніж досягти мети.

Терези — Лицар мечів

На Терезів чекає день, наповнений напругою. На них можуть чекати конфлікти, стрімкий розвиток подій та боротьба за правду. Потрібно не дозволяти емоціям взяти гору.

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Скорпіон — Трійка денаріїв

Скорпіонам важливо зосередитись на своїй майстерності. Потрібно використати цей день для розвитку навичок та поглиблення знань.

Стрілець — Король кубків

Стрільців може чекати важлива розмова чи освідчення в коханні. Цей день є сприятливим для допомоги іншим.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.

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