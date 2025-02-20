Бізнес-асоціації України вимагають прибрати тиск Держпродспоживслужби на підприємців

Держпродспоживслужба (ДПСС) активізувала контроль над тютюновими кіосками в містах. Втім, згодом більшість результатів діяльності співробітників служби була визнана незаконною. Про це повідомив у своєму блозі на Цензор.нет економічний експерт Борис Кушнірук.

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У вересні 2015 року уряд затвердив постанову № 667, яка поклала на ДПСС обов'язок реалізовувати політику щодо скорочення споживання тютюнових виробів і контролю над рекламою. У 2023-му ДПСС видала підприємцям 334 штрафи на загальну суму понад 9,5 млн грн.

Однак з лютого 2022 року до вересня 2024 року 91% накладених штрафів скасовувалися судами через неналежну юридичну аргументацію. ДПСС не лише втратила кошти для держбюджету, але ще й змушена сплатити значні судові витрати. Проблема полягає в тому, що ДПСС часто плутає рекламу з інформацією про товар, адже споживач має право знати, що він купує.

Верховний Суд України у своєму рішенні в січні 2025 року зазначив, що ДПСС не мала права проводити планові та позапланові перевірки під час війни згідно з постановою Кабінету Міністрів. Це може призвести до повного скасування усіх штрафів, накладених раніше.

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Останнім часом увага до самодіяльності ДПСС зростає, і бізнес-асоціації, такі як ІСС Ukraine, закликали до перевірки рішень служби через їхню протиправність. Зокрема, ця асоціація зазначила, що дії ДПСС створюють додаткові труднощі для підприємців, погіршуючи бізнес-клімат. Також звернення від Європейської Бізнес Асоціації вказує на необхідність обмеження позапланових перевірок, що проводить ДПСС. Їх слід робити тільки у виняткових випадках, щоб запобігти подальшому тискові на бізнес в Україні.

Фото: Слово і діло

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