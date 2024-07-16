У Києві через аномальну спеку та неправильне зберігання продуктів щотижня реєструють 2−3 спалахи гострих кишкових інфекцій у закладах громадського харчування.

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Про це в коментарі LB.ua повідомив начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

«Передостанній спалах, 17 людей, був викликаний норовірусом. Була також сальмонельозна інфекція», — зазначив він та додав, що між «рівнем» закладу та ризиком отруєнь зв’язку нема: «Є зв’язок з відповідальністю адміністрації до своєї роботи. Ми стикаємось і з безвідповідальними фешенебельними рестораціями, і з дуже відповідальними малими точками».

Якщо у закладі фіксують спалах, він зачиняється мінімум на 10 діб, протягом яких встановлюють фактори передачі захворювання, продукти в закладі утилізовують, а на керівництво накладаються штрафні санкції — від 30 тисяч до 300 тисяч гривень у відповідності до рівня порушень.

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Чиновник зазначив, що Держпродспоживслужба у столиці отримує безліч скарг від мешканців щодо порушення термнів та умов зберігання продуктів у супермаркетах. Там продають швидкопсувні продукти в холодильниках з температурою 15−20 градусів за Цельсієм, хоча мали б — при 6−8 градусах. «Це недопустимо в таких умовах», — додав Рубан.

Нагадаємо, що нещодавно в столиці був виявлний випадок захворювання на ботулізм. Ймовірно, інфекцію могло спровокувати вживання ікри в’яленої риби, що була придбана в одному з кіосків міста.

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Фото Pixabay

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