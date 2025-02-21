Через дії правоохоронців кіностудія з Дніпра звернулась до директора ДБР

Компанія «Оріджінал спіріт ЮА», що спеціалізується на створенні відеоконтенту для онлайн-ігор, звернулася до Директора Державного бюро розслідувань України Олексія Сухачова з проханням захистити її від беззаконня з боку правоохоронних органів.

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«Звертаємося до вас як до людини, що є принциповою, чесною та відданою справедливості. Ваша непохитна позиція в захисті законності та правопорядку дає нам упевненість, що ви не залишите нашу ситуацію без уваги. Ми змушені звернутися до вас через кричущий випадок свавілля та беззаконня. У той час, коли одна частина країни бореться на передовій, а бізнес робить усе можливе для підтримки економіки, знаходяться особи, які, використовуючи службове становище, знищують законні підприємства заради власного збагачення», — йдеться в зверненні «Оріджінал спіріт ЮА».

У компанії наголошують, що вони зіткнулися з безпрецедентним тиском, який має всі ознаки цілеспрямованої рейдерської атаки. І це не діяльність кримінальних структур, а дії представників правоохоронної системи та суддівського корпусу — саме тих, хто мав би гарантувати захист бізнесу та правопорядок.

«Наше підприємство намагаються незаконно захопити шляхом зловживання адміністративним ресурсом і використання корупційних зв’язків у судовій системі», — заявляють в компанії.

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У компанії також зазначають, що до цієї злочинної схеми залучені високопосадовці Національної поліції та судової влади.

«У січні цього року, вже вдруге за останні півтора року, компанія стала жертвою безпідставного кримінального переслідування. Співробітники правоохоронних органів, порушуючи всі процесуальні норми, провели багатоденний обшук, вилучили техніку, заблокували виробничі потужності та завдали нам збитків на 84 мільйони гривень. За цими діями стоять конкретні посадові особи: Максим Цуцкірідзе — начальник Головного слідчого управління Національної поліції; Людмила Косик, Анатолій Ясельський, Олександр Журибеда — судді Святошинського районного суду Києва», — зазначають у зверненні «Оріджінал спіріт ЮА».

За даними компанії, саме ці особи діють у змові, сприяючи рейдерському захопленню та блокуючи будь-які спроби бізнесу захистити свої законні права.

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За даними представників Оріджінал спіріт ЮА", компанія подала позов до суду з вимогою:

зобовʼязати уповноважену особу Державного бюро розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин після отримання органом досудового розслідування копії ухвали слідчого судді, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА».

А також зобовʼязати уповноважену особу Державного бюро розслідувань надати представнику ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» документ, що підтверджує внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, викладених у заяві ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА».

«Ми звертаємось до вас (Олексій Сухачов — Авт.) із проханням втрутитися у ситуацію, забезпечити об’єктивне та неупереджене розслідування, а також припинити незаконну діяльність осіб, які використовують свої повноваження для особистого збагачення та тиску на бізнес. Ми відкриті до співпраці та готові надати всі необхідні докази, щоб винні особи були притягнуті до відповідальності. Сподіваємося на вашу підтримку та справедливе вирішення цього питання», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше співробітники дніпровської компанії «Оріджінал Спіріт Юа» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити їх від дій правоохоронців та допомогти зберегти робочі місця.

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