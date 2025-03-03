Тельцям — «Шістка Жезлів» та успіх, Левам — «Десятка Денаріїв» та несподіваний прибуток: Таро-прогноз на вівторок, 4 березня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 4 березня 2025 року. Карти віщують насичений подіями день, повний несподіваних поворотів та можливостей, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Туз Кубків

На Козерогів чекають глибокі емоційні переживання. Не варто бояться звертатися за допомогою. Відкритість та щирість будуть їхніми головними перевагами.

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Водолії можуть зіткнутися з труднощами. Можливо, їм доведеться розлучитися з чимось застарілим чи ухвалити складне рішення. Не варто бояться змін.

РИБИ — Палац Жезлів

Рибам день ідеально підходить для відпочинку та відновлення сил. Їм варто приділити увагу своєму здоров'ю, розслабитися та провести час із близькими.

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ОВЕН — Блазень

Овнам цей день принесе багато радісних та несподіваних подій. Потрібно бути готовими до пригод, нових знайомств і нестандартних ситуацій.

ТЕЛЕЦЬ — Шістка Жезлів

Тельці отримають заслужений успіх та визнання. Їхня наполегливість і працелюбність дадуть плоди. Їм не слід забувати про тих, хто допомагав їм на шляху до перемоги.

БЛИЗНЮКИ — Колесо Фортуни

Близнюків чекають зміни, які можуть бути як приємними, так і несподіваними. Цей день ідеально підходить для того, щоби змінити своє життя.

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РАК — Дама Кубків

У Раків день підходить для спокійного роздуму, спілкування з близькими та вияву турботи. Їм краще просто слідувати потоку життя і не намагатися все контролювати.

ЛЕВ — Десятка Денаріїв

На Левів чекають на несподівані матеріальні бонуси. Їм не варто марнувати гроші, а краще направити їх на важливі цілі.

ДІВА — Туз Мечів

Для Дів цей день стане моментом усвідомлення та прояснення думок. Їм може відкритись важлива істина. Їм важливо бути чесними із собою.

ТЕРЕЗИ — Трійка Кубків

Терезам потрібно зосередитися на радісних моментах. День сприятливий для зустрічей із друзями та свят. Не треба бояться рухатися вперед.

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СКОРПІОН — Вісімка Жезлів

Скорпіонів чекає день, насичений несподіваними подіями та швидкими змінами. Для них головне — зберігати спокій та бути готовими адаптуватися.

СТРІЛЕЦЬ — Вісімка Денаріїв

Стрільцям належить докласти чималих зусиль для досягнення своїх цілей. Не варто боятися труднощів, головне — треба зберігати віру у себе.

Як писали «ФАКТИ», астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким неймовірно поталанить на тижні з 3 по 9 березня.

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