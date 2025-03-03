Успіх переслідуватиме за п'ятами: п'яти знакам Зодіаку неймовірно поталанить на тижні з 3 по 9 березня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розповіли, які знаки Зодіаку відчують особливу підтримку зірок, пише slovofraza.com.

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Водолій

Водоліям можуть запропонувати цікавий проєкт, перспективну роботу чи вигідну співпрацю. Їм важливо бути відкритими до нових можливостей та не боятися ризикувати. Успіх їх буде супроводжувати в будь-якому починанні.

Риби

Рибам посміхнеться вдача як у професійній сфері, так і в особистому житті. На роботі вони зможуть проявити себе з кращого боку та здобути заслужене визнання, а в особистому житті можливі теплі зустрічі та приємні розмови.

Овен

Овни відчують приплив енергії. У професійній сфері очікуються вигідні пропозиції, підвищення чи важливі знайомства. В особистому житті на них чекають теплі зустрічі та романтичні моменти.

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Лев

На Левів чекає неймовірно вдалий тиждень, наповнений яскравими подіями та перспективними можливостями. Вони зможуть здобути авторитет серед колег та досягти значних успіхів у справах. Самотні Леви можуть зустріти свою другу половинку.

Терези

На Терезів чекають сприятливі зміни в роботі, які можуть призвести до кар'єрного зростання або нових джерел доходу. Самотні Терези можуть зустріти людину, яка змінить їхнє життя. Також на них може чекати премія, виграш або несподіваний подарунок.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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