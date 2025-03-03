«Ви скажете, що дрескод — маячня і не впливає на результат переговорів. Дозволю собі заперечити»: Валерій Чалий — про Зеленського «без костюма»

Посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий поділився думками щодо важливості дотримання дрес-коду під час зустрічей високого рівня накшталт тієї, що була в Білому домі між президентами США та України.

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«Багато дискусій стосовно одягу делегацій під час офіційних заходів.

Це важливо? Вважаю, що так.

Як би хто не оцінював — є міжнародно визнані правила дипломатичного протоколу й етикету, які ніхто ще не відміняв.

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В Україні, наприклад, це закріплено в нормативних документах і наші гості намагаються притримуватися цих правил. З повагою до України. Якщо щось специфічне виникає — узгоджується сторонами.

Чому важливо, що ти одягаєш? Тому що це:

1. Свідчення готовності грати на рівних, не формуючи якісь попередні переваги.

2. Спосіб висловити повагу до приймаючою сторони.

3. Спосіб продемонструвати специфіку зовнішніх умов, в яких перебуває твоя країна.

4. Спосіб нейтралізувати попередні неприємні меседжі та надіслати свої.

5. Вміння створити комфортні умови в одязі (картинка для публіки і, навіть, зручність), не виходячи за рамки, де можна образити партнера.

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Який би був під час війни найкращий варіант для українських офіційних делегацій?

1. Все ж таки реагувати на вказані приймаючою стороною умови дотримання дипломатичного протоколу. Як правило, це вказано при підготовці заходів. Офіційний костюм для чоловіків і відповідні вимоги до жінок можуть включати необхідні аксесуари, або бути замінені на національний одяг (так роблять багато делегацій з Індії, Пакистану, Шотландії, Близького Сходу, тощо).

2. Якщо треба продемонструвати, що продовжується війна, але не хочеш це робити за допомогою аксесуарів (зажим для краватки, запонки, або брошка, тощо), то можна одягнути вишиванку в стилі мілітарі.

3. Врешті-решт протокольні служби мають попередити про специфіку приймаючу сторону і, в ідеалі, домовитися, щоб для всіх дрес-код був прийнятний, всі відчували себе рівно, в своїй тарілці й презентабельно для медіа і всієї публіки.

Ви скажете, що це все — маячня і не впливає на результат переговорів. Дозволю собі заперечити.

Якщо маячня, навіщо тоді всі ці підручники і лекції студентам?

Якщо маячня, чому на це звертають увагу?

Якщо маячня, чому такі негативні емоції і спроба скористатися на переговорах?

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І проста порада всім, хто сумнівається: візьміть паспорт України й одягніть шотландський кілт (спідницю) та зайдіть, ну, хоча б до офісу Президента України.

Співробітникам УДО прошу не напрягатися — вам є чим займатися під час війни. Правила проходження безпеки такі як вони є і я не вважаю, що їх треба змінювати.

А от ставлення людей в таких специфічних професійних деталях треба змінювати.

Бо ланцюжок між викликом через порушення протоколу і погіршенням двосторонніх відносин (звісно, це, як правило, лише зачіпка чи додаткова причина) не такий вже й довгий…" — написав він.

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