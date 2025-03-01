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Маніпуляції Трампа та ослаблена риторика Зеленського: штучний інтелект Grok 3 проаналізував суперечку президентів у Білому домі

16:07 1 березня 2025
Grok 3 проаналізував суперечку Дональда Трампа та Володимира Зеленського

Після суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі журналісти видання ZN.UA звернулися до моделі штучного інтелекту Grok 3, розробленої компанією бізнесмена Ілона Маска, з проханням проаналізувати перебіг зустрічі в Овальному кабінеті.

Так, за висновками Grok 3, Трамп відігравав домінуючу роль завдяки своїй посаді та агресивній тактиці, хоча його заяви та висловлювання Венса подекуди були нелогічними або недостовірними. В той же час, Зеленський намагався відстоювати позицію України, проте його риторика була ослаблена захисною позицією та вразливістю країни.

На думку Grok 3, маніпуляції використовували всі учасники зустрічі: Трамп і Венс апелювали до почуттів провини, страху та сорому, тоді як Зеленський зосереджувався на моральних аргументах і вибірковому висвітленні проблем.

ШІ звертає увагу на нечесних методах, таких як деякі висловлювання Трампа щодо дій росії, які перегукувалися з наративами кремлівської пропаганди. До того ж критика Венса на адресу України мала безпідставний характер.
Grok 3 вважає, що риторика Трампа затьмарила опір Зеленського і сприяла підриву авторитету США на світовій арені.

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Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ розповіли подробиці того, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки.

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