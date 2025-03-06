Головною умовою збереження державності і субʼєктності на світовій арені є єдність українського суспільства. Україна сильна тільки тоді, коли обʼєднана. Про це в інтервʼю проєкту ProUA заявив підприємець, політик, меценат Ігор Кривецький.

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«Перший виклик, і він завжди перед нами стояв — розʼєднання української нації. Нам потрібно об’єднатися заради спільної мети — побудови держави, про яку ми мріємо. Здатної зберегти державність, свої кордони, стати лідером на світовій арені. Субʼєктність України сьогодні надважлива», — сказав Ігор Кривецький.

На його думку, локомотивом об’єднання суспільства мають стати військові та бізнес. Від перших напряму залежить безпека, від других — економічні спроможності держави. Військові і бізнесмени вже почали цей процес: Конгрес ветеранських і бізнес-спільнот ініціював Маніфест єдності та скликання Національної Асамблеї Єдності для узгодження спільних дій заради перемоги у війні і модернізації держави.

Автори Маніфесту закликають українців усього світу гуртуватись довкола підтримки ЗСУ, припинити внутрішні чвари, розробити візію України і план її модернізації, стати відповідальними за своє майбутнє, відкинувши нав’язувані нам чужі сценарії, адже лише Україна та її громадяни мають вирішувати власну долю.

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«Ми, народ України, вимагаємо від політичних та громадських лідерів — спільно визначити червоні лінії української дипломатії, сформувати чітку стратегію перемоги та забезпечити спільнодію. Ми більше не пробачимо зради. Від самих себе — єдності, відповідальності та безкомпромісної боротьби за майбутнє», — йдеться у Маніфесті.

«Коли ми обʼєднані, нас неможливо зупинити, неможливо ніяким чином зламати. Ми побачили це в перші тижні повномасштабної війни. Ми творча, сильна нація з високим потенціалом. Я вірю, що саме зараз, під час загрози, ми зможемо трансформувати своє мислення і духовність, стати єдиним організмом, щоб вижити і розвиватись», — вважає Ігор Кривецький.

Долучитися до Маніфесту можуть усі громадяни України, бізнеси, військові, ветерани, громадські обʼєднання, що поділяють його цінності.

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