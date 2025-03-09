Тарілки аж рипітимуть: чим вимити посуд, якщо закінчився миючий засіб (лайфхак для домогосподарок)

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, навіщо потрібно засипати пральний порошок у пилосос, розповіли, що робити, коли закінчився засіб для миття, а в раковині багато невимитого посуду, пише УНІАН.

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Так, замість миючого засобу можна використовувати гірчицю. Простий гірчичний порошок здатний на справжні дива на кухні. Особливо він стане в нагоді, коли у вас раптово зникає гаряча вода. Засіб для миття посуду важко змити з тарілок у холодній воді, а гірчичний порошок — навпаки.

Потрібно насипати гірчичний порошок в мильницю, або інший плоский посуд, щоб комфортно було макати в ньому губку. Потім протерти посуд губкою з гірчицею і змити водою.

Також можна зробити гірчичну пасту для миття посуду. Це триватиме кілька хвилин часу. Просто змішайте гірчицю із водою до консистенції пасти. Цей засіб можна сміливо використати замість побутової хімії.

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Крім того, засіб для чищення посуду можна приготувати з мила, соди та гірчиці. Для цього вам знадобиться:

• шматок господарського мила;

• вода — 0,5 л;

• сода — 2 ст. л;

• гірчичний порошок — 2 ст. л;

• аміак — 2,5 ст. л.

Поставте на помірний вогонь каструлю із водою та підготуйте мило. Для цього його достатньо натерти на великій тертці. Після закипання води додайте в каструлю мило, гірчичний порошок та харчову соду. Залишіть на плиті до розчинення мила. Зніміть рідину з плити, додайте аміак та закрийте кришкою на 2−3 години. Після охолодження можна заливати засіб у дозатор та користуватися.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чим замінити засоби гігієни та побутову хімію в умовах війни.

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