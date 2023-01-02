Деякі господині засипають пральний порошок у пилосос: в чому секрет?

Всі знають, як працює пилосос: за допомогою звичайного всмоктування пилосос збирає бруд та пил у спеціальну ємність.

При цьому повітря, що всмоктується агрегатом, проходить через фільтри і повертається назад до кімнати. Часто в ньому може бути запах пилу. Щоб цього позбутися, необхідно регулярно очищати контейнер. Але навіть у цьому випадку позбутися запаху повністю не завжди вдається, зазначають автори інтернет-ресурсу.

На допомогу прийде звичайний пральний порошок, який потрібно додати в пилозбірник пилососа — всього 2−3 столові ложки.

Для того, щоб цей лайфхак працював краще, варто додавати порошок в очищений пилозбірник. Працюватиме ця хитрість доти, доки знову не доведеться знову очищати контейнер від пилу.

А ті, хто любить експериментувати, можуть додати до порошку пару ватних дисків, змочених улюбленим парфумом. Таким чином, будинок наповниться ще приємнішими запахами.

Нагадаємо, що пральний порошок також може вирішити проблему з тарганами у будинку.

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