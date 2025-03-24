Рукоділля для Водоліїв та відпочинок для Близнюків: гороскоп на 25 березня

Астрологи, що раніше розповіли, які знаки Зодіаку чекає успіх в останній тиждень березня, склали прогноз на 25 березня 2024 року, пише ТСН.

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Це день, коли важливо перебувати у стані спокою та зосередитися на своєму внутрішньому світі.

Козоріг

Козерогам небажано втручатися в особисте життя інших людей, навіть якщо йдеться про родичів. Це може призвести до конфлікту.

Водолій

Водоліям не можна довго сидіти без діла. В цей день краще зайнятися рукоділлям, адже це заспокоює та розвиває моторику.

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Риби

Рибам категорично не рекомендується спілкуватися з тими, хто викликає неприємні емоції. Це може лише зіпсувати настрій.

Овен

Овнам треба уникати різких рухів під час праці та відпочинку. Професійні дії мають бути спокійними, а відпочинок — пасивним.

Телець

Тельцям треба дбайливо ставитися до фінансів, адже вони можуть витратити більше ніж треба, і не помітити цього.

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Близнюки

Близнюкам не варто змушувати себе щось робити, адже робота від них не втече, а відпочинок допоможе відновитися.

Рак

Ракам не варто міняти щось у своїй зовнішності. Адже результат може виявиться протилежним тому, на який вони розраховували.

Лев

Левам буде дуже важко всидіти на місці, тому треба знайти собі якесь заняття, яке дасть змогу зосередитися на чомусь цікавому.

Діва

Дівам краще присвятити день роботі над помилками, як у професійному, так і в особистому житті. Дуже важливо зрозуміти причини скоєного.

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Терези

Терезам потрібно присвятити час своєму гардеробу та остаточно прибрати до місць зберігання зимові речі. Треба звільнити місце для весняних речей, які відповідають погоді.

Скорпіон

Скорпіонам треба перестати «смакувати» недоліки близької людини. Натомість, краще зосередитись на її перевагах, яких у неї явно більше.

Стрілець

Стрільцям не варто робити поспішні висновки про причини вчинків близьких людей. Треба спочатку дізнатися про те, що сталося.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на поточний тиждень (24 — 30 березня).

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