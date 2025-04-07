Співпраця західних компаній із «Росатомом»: чеська євродепутатка відповіла, у чому загроза для ЄС

На Заході багато хто не знає, що «Росатом» — це державна компанія, яка відіграє ключову роль у підтримці та розвитку ВПК росії. Необхідно викривати діяльність компанії в Європі та інших західних країнах, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з «Росатомом». А також країнам ЄС необхідно знижувати залежність від усього, що може постачати компанія «Росатом», включно з послугами з утилізації ядерних відходів і будівництвом атомних електростанцій. Про це розповіла депутатка Європейського парламенту від Чехії (Group of the Greens/European Free Alliance) Маркета Грегорова у коментарі Guildhall

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«Ми повинні розуміти, що «Росатом» — це державна, а не приватна компанія. Під брендом «Росатома» перебуває понад 300 підприємств… Багато людей (на Заході — Авт.) взагалі не знають про діяльність «Росатома» і про те, що це не просто енергетична агенція, — що в неї справді є щупальця в найрізноманітніших сферах. І ми повинні називати речі своїми іменами, викривати і соромити (діяльність «Росатома» — Авт.), показувати, що це реальна проблема, і що європейські компанії не повинні з ними співпрацювати. Тож навіть якщо країна напряму не запроваджує санкції, тиск має бути таким, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з «Росатомом», — зазначила чеська депутатка.

За її словами, як і в усьому, що стосується росії, необхідно знижувати залежність від усього, що може надавати «Росатом».

«Це може стосуватися навіть таких, здавалося б, незначних речей, як утилізація ядерних відходів власними силами чи іншим способом. Якщо держава чи компанія в Європі потребує „Росатома“ — це вже проблема. Адже є й інші компанії і їх доволі багато… Зараз у Європейському Союзі триває активна дискусія про те, як диверсифікувати енергетику. Більшість виступає за збільшення частки атомної енергії — або, скажімо, за більш стабільну ядерну модель тощо. А це, своєю чергою, означає, що відкривається вікно можливостей для розмов про безпеку. І саме зараз — ідеальний момент для цього. Ми одночасно обговорюємо відновлювану енергію, ядерну енергетику та безпеку. І можемо нарешті об'єднати ці теми», — пояснила політикиня.

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Нагадаємо, раніше Центр оборонних реформ випустив доповідь під назвою «Військові справи „Росатома“: виробництво ядерної та конвенційної зброї». У цьому розслідуванні наводяться докази, що «Росатом» виробляє ядерні та звичайні озброєння. Таким чином, державна корпорація «Росатом» відіграє ключову роль у підтримці та розвитку військово-промислового комплексу (ВПК) російської федерації. При цьому введені проти неї міжнародні санкції залишаються обмеженими і фрагментарними, незважаючи на її стратегічне значення для російської військової машини.

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