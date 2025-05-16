Як уникнути закриття банківського рахунку: 5 простих правил

В умовах посилення ліміту на карткові перекази, які почнуть діяти з 1 червня, зростає ризик блокування банком карток своїх клієнтів. Щоб цього уникнути, існують кілька правил, яких слід дотримуватися.

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Про це «ФАКТАМ» повідомила Марина Павленко, провідна експертка із фінансового моніторингу банку «Глобус». За її словами, ризик блокування особливо зросте після 1 червня, оскільки багато банків вживають обмежувальних заходів при нетиповій активності на картковому рахунку або перевищенні ліміту на перекази. Насамперед банк може заблокувати рахунок, який вважається підозрілим.

Експертка дає такі поради, як уникнути блокування карткового рахунку.

1) Ознайомтеся з умовами обслуговування рахунку/картки та тарифами, зазначеними у договорі.

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2) Перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази.

3) При відкритті рахунку важливо відзначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Дуже важливо бути чесним за обсягом доходів та максимально очікуваною сумою надходжень на рахунок протягом місяця.

«Чим більше правди у використанні рахунку — тим менша ймовірність його блокування», — зазначає банкірша.

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4) На етапі відкриття рахунку у спеціаліста банку можуть виникнути додаткові питання. Важливо надати вичерпні відповіді, а за необхідності — додаткові документи чи пояснення.

«Типова ситуація — клієнтка хоче відкрити рахунок, не маючи власних доходів, але її чоловік планує щомісяця переказувати кошти на її картку. У такому випадку важливо пояснити мету відкриття рахунку, надати підтверджуючі документи і вказати обсяг щомісячних переказів у порівнянні з доходами чоловіка. Якщо, наприклад, офіційний доход для чоловіка. відкриття рахунку», — пояснює експертка.

5) Не використовуйте карти для незаконних операцій або за кодами, які не відповідають сутності транзакцій (міс-кодинг). Не беріть участь у сумнівних схемах (дроп-операції тощо).

«Іноді трапляються ситуації, коли рахунок все ж таки заблокований. У такому випадку варто звернутися до банку — це зазвичай допомагає вирішити проблему. Банк завжди готовий надати консультацію. У 90% подібних випадків завдяки партнерському підходу вдається досить швидко врегулювати питання з мінімальними втратами», — підсумувала Марина Павленко.

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За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс» у 2024-му році було проведено 1,75 млн фінансових операцій, 22% з яких видалися підозрілими. Тобто приблизно в 1 із 5 випадків переказу коштів теоретично може виникнути небезпека блокування рахунку.

При цьому, як раніше повідомляли «ФАКТИ», лише приблизно 7% банківських карток в Україні використовуються для скоєння фінансових злочинів та правопорушень, на кшталт відмивання грошей чи ухилення від податків.

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