Банки знову обмежать карткові перекази: коли це трапиться і чого очікувати

Хоча з квітня в Україні не діють обмеження НБУ на карткові перекази, ухвалений банками в грудні Меморандум навпаки, ускладнить умови для клієнтів. Тепер максимум для переказу на карту банків, крім своєї власної, знизиться до 100 і 50 тисяч гривень на місяць.

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У рамках укладеного раніше Меморандуму клієнти банків за низкою критеріїв будуть розбиті на групи «низького», «середнього» і «високого» ризику, з відповідними лімітами переказів. Найбільший ліміт — 150 тисяч гривень, зараз діє для клієнтів низького рівня ризику, але вже з 1 червня він впаде до 100 тисяч, як і для середнього. Для клієнтів високого рівня ризику ліміти залишаться колишніми — у 50 тисяч гривень.

Щоб нові правила не призвели до зниження наявного ліміту карткових переказів до найнижчого — 50 тисяч гривень, заступниця голови правління банку «Глобус» Анна Довгальська радить дотримуватися 4 простих правил:

1) завчасно подбати про документальне підтвердження доходів:

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довідки ОК5 та ОК7,

податкова декларація,

зарплатні відомості,

підтвердження зарахувань від державних органів,

підтверджені доходи членів родин,

підтвердження волонтерської діяльності або інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів.

У разі їх наявності банк може піти на зустріч клієнту і збільшити ліміт;

2) оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків задля уникнення застосування лімітів, натомість слід потурбуватися про закриття «порожніх"/непрацюючих рахунків);

3) налаштування автоматичних платежів у мобільних додатках, в особистих кабінетах (наприклад, при оплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, наприклад, на онлайн-медіа);

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4) використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).

Раніше «ФАКТИ» більш докладно писали про те, як уникнути проблем з банками і не потрапити в число 7% «дропів», які використовуються для виведення грошей.

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