«Дропів» на ринку не більше 7%: що робити, щоб не потрапити під підозру і блокування платіжної картки

З грудня 2024 року в Україні діють правила, що обмежують карткові перекази, якщо власник картки не може підтвердити свої доходи, і розподіл клієнтів за «групами ризиків». Обмеження, введені з метою пошуку «дропів» — людей, через карткові рахунки яких «проганяють» суми, отримані незаконним шляхом або для ухилення від податків, поступово посилюються. Банкір розповіла, як зробити так, щоб майбутнє посилення з 1 червня не зачепило вас.

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Так, як пояснила «ФАКТАМ» заступниця голови правління банку «ГЛОБУС» Анна Довгальська, кожне посилення викликає реакцію клієнтів. Спершу це спроба ухилитися від фінмоніторингу, але далі ситуація вирівнюється.

Як стверджує експерт, з початку дії нових правил щодо карткових переказів (з 1 лютого 2025 року) комбанки спостерігають певні зміни в динаміці переказів. Зокрема, для уникнення лімітів клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках і більше використовують перекази на IBAN.

Як наслідок, на початку лютого спостерігалося зниження кількості карткових переказів — у межах 12%, а їхній обсяг скоротився в середньому на 18%. Однак уже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною очікуваною проєкцією до зростання у березні-квітні — у межах 1−3%. При цьому в банках упевнені, що протягом 2−3 місяців клієнти звикнуть до нових правил, і ситуація вирівняється.

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За інформацією експерта, наприкінці 2024 і на початку 2025 року комерційні банки провели детальну сегментацію клієнтської бази, з огляду на такі важливі чинники, як соціальний статус, інформація/її відсутність про доходи та низка інших.

- Кожен банк застосовує власні критерії оцінки ризику під час відкриття рахунку та подальшого обслуговування клієнта. Зазвичай прогнози вказують на можливе зменшення кількості клієнтів з високим рівнем ризику через більш жорсткі вимоги до фінансової прозорості. Водночас аналіз клієнтської бази довів, що в середньому по ринку частка клієнтів високого ризику не перевищує 5−7% в одному банку, що саме по собі свідчить про прийнятний стан прозорості ринку, — вважає Анна Довгальська.

Чотири простих правила як убезпечити себе

Також Анна Довгальська нагадала, що з 1 червня 2025 року заплановано такі зміни в режимі карткових переказів. Рівень ліміту на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться до 100 тис. грн/міс., хоча для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на нинішньому рівні — 50 тис. грн/міс.

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Щоб не потрапити під обмеження в 50 тисяч гривень на місяць, експерт дала такі рекомендації:

1) завчасно подбати про документальне підтвердження доходів:

довідки ОК5 і ОК7,

податкова декларація,

зарплатні відомості,

підтвердження зарахувань від державних органів,

підтверджені доходи членів сімей,

підтвердження волонтерської діяльності або інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів.

У разі їх наявності банк може піти на зустріч клієнту і збільшити ліміт;

2) оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків задля уникнення застосування лімітів, натомість слід потурбуватися про закриття «порожніх"/непрацюючих рахунків);

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3) налаштування автоматичних платежів у мобільних додатках, в особистих кабінетах (наприклад, при оплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, наприклад, на онлайн-медіа);

4) використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).

- Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного користування банківськими послугами в нових умовах. Тож закликаємо клієнтів своєчасно підготуватися до запланованих змін з 1 червня 2025 року, а банківські експерти готові надати вичерпні консультації. Ми впевнені, що ці нововведення зміцнять довіру людей до банківської системи України, — підсумувала Анна Довгальська.

Раніше заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла про те, кого торкнуться ліміти на карткові перекази.

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