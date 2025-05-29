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Дізнаються правду й розпочнуть новий етап щасливого життя: кому відкриється несподівана істина 29 травня
Мольфар Макс Гордєєв жалкує, що свого часу не мав даних про те, як отримати фінанси від Всесвіту.
Водночас індійські астрологи готові поділитися подібною інформацією, і попереджають, чиє життя скоро різко зміниться на краще, пише Styler з посиланням на Hindustan Times.
Овен
Овни повинні прийняти нову реальність та новини, які спочатку складно прийняти. Це приведе вас до зцілення та принесе душевне полегшення.
Рак
Раки завершать складний етап й зможуть відпустити те, що заважало. Після цього вони відчують легкість та почнеться процес зцілення.
Терези
На Терезів чекає важливе послання. Це може бути розмова, знак або вдале спостереження. Допоможе інтуїція прийняти правильне рішення.
Козоріг
Козороги проявлять творчу сторону особистості. Це ваше зцілення і задоволення. Підходьте до справ з холодним розумом і тоді отримаєте неймовірну красу.
Водолій
Водолії на порозі змін. Нова реальність допоможе змінити погляди на життя та додати цілеспрямованості вашим щоденним ритмам. Іноді до справ треба підходити спокійно.
Крім того, рунічна колода карт Таро розповіла, як буде перебігати війна у найближчі тижні.
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