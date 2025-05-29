Тільки гарний настрій та жодних фізичних навантажень: гороскоп на 29 травня та порада від мольфара про те, як отримати фінанси від Всесвіту

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 27 травня. Цього дня негативна енергетика, яка пануватиме з ранку, надвечір перетворюється на позитивну. Астрологи рекомендують зберігати сьогодні добрий настрій та відмовитися від фізичних навантажень — як спортивних, так і господарських, повідомляє ТСН.

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Козеріг

Якщо вас гнітить негативна енергія, постарайтеся направити її на вирішення проблем, що накопичилися — як на роботі, так і вдома. Генеральне прибирання в будинку буде корисним і допоможе очистити простір.

Водолій

Сьогодні є сприятливий час для важливих фінансових угод, але тільки якщо ви ретельно прочитаєте всі умови договору. Не підписуйте документи, доки не вивчите їх уважно від початку до кінця.

Риби

Від професійної активності краще утриматися — це не дасть відчутної користі. Але якщо без роботи не можете, присвятіть час плануванню на майбутнє.

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Овен

Не варто звертати увагу на агресію з боку оточуючих, навіть якщо вона походить від найближчих та мирних людей. Інакше агресія може повернутися до вас, завдаючи ще більше проблем.

Телець

Не реагуйте на грубість навіть якщо вона вам здається абсолютно необґрунтованою. Ви не зміните поведінку невихованої людини, зате зможете зберегти свої нерви.

Близнюки

Уважно поставтеся до свого сну: можливо, він принесе відповідь на важливе питання, яке довго не давало вам спокою.

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Рак

Якщо вас образили, не варто відповідати тим самим. Проігнорувавши неприємні слова чи дії, ви нейтралізуєте негатив та повернете його до джерела.

Лев

Не сприймайте критику близько до серця. Вона, ймовірно, походить від людини, яка не може об'єктивно вас оцінити через банальну заздрість.

Діва

Щоб впоратися з сумними думками, перейдіть на захоплююче заняття, не пов'язане з роботою. Це допоможе вам розслабитися та зняти напругу.

Терези

Не поспішайте займатися прибиранням, якщо з'явиться така можливість. Сьогодні ви навряд чи зможете зосередитися на такій справі, тож краще присвятіть час відпочинку.

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Скорпіон

Незважаючи на робоче завантаження, знайдіть час для своїх близьких. Вони не винні в тому, що ви не могли приділити їм увагу, але зараз вони потребують підтримки та розуміння.

Стрілець

Не намагайтеся утримувати людину, яка вирішить піти з вашого життя. Ваші стосунки, можливо, вже добігли кінця, і незабаром на її місце прийде хтось більш підходящий для вас.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня.

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