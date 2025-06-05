- 14:23 Удари українських безпілотників викрили вразливість росії і можуть змінити хід війни — ЗМІ
- 13:55 Цього слід уникати: дизайнер назвав головні антитренди літнього сезону
- 13:32 У червні деякі отримають пенсійну надбавку за 3 місяці: кому пощастить і чому
- 13:11 ЛНЗ знайшов заміну Григорчуку та призначив новим головним тренером колишнього арбітра
- 12:46 ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України
- 12:38 Корупція в ВАКС: що стоїть за заявою ДБР
- 12:20 «Ми ним пишаємося»: 8-річний школяр став рекордсменом у номінації «Найдовша коса у хлопчика»
- 12:01 З футболістом із АПЛ: Україна U21 оголосила заявку на чемпіонат Європи
- 11:33 Трамп відвідає червневий саміт НАТО: чи буде там Зеленський
- 11:27 Видають себе за співробітників СБУ: спецслужба попередила українців про нову тактику ворога
- 10:52 У Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога
- 10:24 Нові санкції США щодо рф готові, — Кіт Келлог
Корупція в ВАКС: що стоїть за заявою ДБР
Адвокат Ростислав Кравець заявив про необхідність розпуску Вищого антикорупційного суду України, адже «ця інституція перетворилася на механізм вирішення потрібних рішень» через тіньові домовленості, вважає адвокат. Таку заяву він зробив, коментуючи гучне затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, пише «Тереграф».
Як відомо, 30 травня 2025 року Державне бюро розслідувань затримало колишнього посадовця після виходу з Печерського районного суду Києва. Його звільнили з-під варти, натомість обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Як повідомили в ДБР, йдеться про ймовірну домовленість Ємельянова із суддею Вищого антикорупційного суду та з суддею Печерського суду щодо винесення рішення на його користь.
У відповідь на ці заяви ВАКС оприлюднив коментар про «спробу тиску та дискредитації суду», а також «неприпустимість необґрунтованих публічних тверджень».
За даними «Судового репортера», кримінальне провадження щодо Артура Ємельянова пов’язане з підозрою у створенні злочинної організації та отриманні неправомірної вигоди у вигляді корпоративних прав. З грудня 2024 року судові засідання проходили як у Печерському районному суді Києва, так і у Вищому антикорупційному суді, де розглядалося питання про запобіжний захід.
Також раніше ВАКС повідомив про виявлення технічних засобів контролю у житлі одного з суддів — Володимира Дубаса. Окремо було зафіксовано відмову цього судді брати участь у подальшому розгляді справи щодо запобіжного заходу Ємельянову.
За словами адвоката Ростислава Кравця, у повідомленні ДБР йдеться про можливу участь кількох посадових осіб — суддів, прокурора, слідчого та, ймовірно, адвокатів — у сприянні вигідного рішення. Офіційного підтвердження цих тверджень наразі немає, сторони справ від коментарів переважно утримуються.
Довідка
У 2012 році Артур Ємельянов та суддя Господарського суду Анатолій Івченко були причетні до розгляду справи про стягнення боргу на користь російської федерації за зобов’язаннями ЄЕСУ. Протягом Довідка
У 2012 році Артур Ємельянов та суддя Господарського суду Анатолій Івченко були причетні до розгляду справи про стягнення боргу на користь російської федерації за зобов’язаннями ЄЕСУ. Протягом року на користь росії стягнули 38,6 мільйона гривень. Івченку повідомили про підозру у державній зраді, проте Вища рада правосуддя не надала згоди на його затримання. Ємельянов був узятий під варто в травні 2025 року. Захист Ємельянова заперечує всі звинувачення, заявляючи про сплив строків притягнення відповідальності та аналогічні рішення в інших юрисдикціях.
Раніше повідомлялося, що міжнародний аудит виявив в НАБУ роздуті штати та провали розслідувань у сфері оборони.82
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклів», а Терезам — «Колесо Фортуни»: гороскоп та поради карт на 5 червня