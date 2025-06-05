Корупція в ВАКС: що стоїть за заявою ДБР

Адвокат Ростислав Кравець заявив про необхідність розпуску Вищого антикорупційного суду України, адже «ця інституція перетворилася на механізм вирішення потрібних рішень» через тіньові домовленості, вважає адвокат. Таку заяву він зробив, коментуючи гучне затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, пише «Тереграф».

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Як відомо, 30 травня 2025 року Державне бюро розслідувань затримало колишнього посадовця після виходу з Печерського районного суду Києва. Його звільнили з-під варти, натомість обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомили в ДБР, йдеться про ймовірну домовленість Ємельянова із суддею Вищого антикорупційного суду та з суддею Печерського суду щодо винесення рішення на його користь.

У відповідь на ці заяви ВАКС оприлюднив коментар про «спробу тиску та дискредитації суду», а також «неприпустимість необґрунтованих публічних тверджень».

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За даними «Судового репортера», кримінальне провадження щодо Артура Ємельянова пов’язане з підозрою у створенні злочинної організації та отриманні неправомірної вигоди у вигляді корпоративних прав. З грудня 2024 року судові засідання проходили як у Печерському районному суді Києва, так і у Вищому антикорупційному суді, де розглядалося питання про запобіжний захід.

Також раніше ВАКС повідомив про виявлення технічних засобів контролю у житлі одного з суддів — Володимира Дубаса. Окремо було зафіксовано відмову цього судді брати участь у подальшому розгляді справи щодо запобіжного заходу Ємельянову.

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За словами адвоката Ростислава Кравця, у повідомленні ДБР йдеться про можливу участь кількох посадових осіб — суддів, прокурора, слідчого та, ймовірно, адвокатів — у сприянні вигідного рішення. Офіційного підтвердження цих тверджень наразі немає, сторони справ від коментарів переважно утримуються.

Довідка У 2012 році Артур Ємельянов та суддя Господарського суду Анатолій Івченко були причетні до розгляду справи про стягнення боргу на користь російської федерації за зобов’язаннями ЄЕСУ. Протягом Довідка РЕКЛАМА У 2012 році Артур Ємельянов та суддя Господарського суду Анатолій Івченко були причетні до розгляду справи про стягнення боргу на користь російської федерації за зобов’язаннями ЄЕСУ. Протягом року на користь росії стягнули 38,6 мільйона гривень. Івченку повідомили про підозру у державній зраді, проте Вища рада правосуддя не надала згоди на його затримання. Ємельянов був узятий під варто в травні 2025 року. Захист Ємельянова заперечує всі звинувачення, заявляючи про сплив строків притягнення відповідальності та аналогічні рішення в інших юрисдикціях.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аудит виявив в НАБУ роздуті штати та провали розслідувань у сфері оборони.

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